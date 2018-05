Un texte de Émile Duchesne

Le club Lions fait face à plusieurs défis selon le gouverneur du club Lions 2018. Louis Tremblay affirme que la moyenne d'âge du club est élevée et que le nombre de membres est en baisse. Il ajoute que l'association accueille toutefois de plus en plus de jeunes membres.

Présentement, ceux qui joignent les rangs ont entre 35 et 40 ans. Pour moi, c'est la jeunesse, c'est le futur, c'est la relève, c'est ce qu'on a besoin. Louis Tremblay, gouverneur du club Lions 2018

Louis Tremblay est gouverneur du club Lions 2018 Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le président du congrès et membre du club, Yves Toupin, se fait aussi rassurant quant à l'avenir de son association. Yves Toupin explique que beaucoup de membres font de la sollicitation dans leur entourage.

De plus en plus, on rajeunit notre club et ça élargit le bassin de volontaire ou de gens pour nous joindre donc on voit ça positivement mais c'est du travail. Il faut toujours solliciter. Yves Toupin, président du congrès du club Lions

Yves Toupin est président du congrès du club Lions Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Louis Tremblay ajoute que les Lions travaillent encore beaucoup dans l'ombre. Un autre défi du club est de se faire connaître auprès du grand public.

Le club Lions de Sept-Îles regroupe 36 membres et a pour objectif d'amasser des fonds pour différentes causes comme les maladies de l'œil et le diabète.

Avec les informations de Laurence Royer