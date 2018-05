L'attaque s'est produite alors que les deux hommes faisaient une balade à vélo samedi matin dans les contreforts près de North Bend, à environ 50 km à l'est de Seattle. Des policiers ont retrouvé le félin et l'ont abattu, a déclaré le capitaine Alan Myers de la police du département de la pêche et de la faune de Washington.

Le survivant, un homme de 31 ans, a été transporté à l'hôpital de Seattle. Il était initialement dans un état grave, mais en soirée son état s'était amélioré, selon le Seattle Times. Une équipe de recherche et de sauvetage a été envoyée sur les lieux du drame pour récupérer le corps du défunt.

KIRO-TV, une station de télévision locale, a rapporté que l'homme blessé a signalé la situation au 911 peu avant 11 h et a crié : « Pouvez-vous m'entendre? » et puis l'appel s'est abruptement terminé.

Les autorités ont trouvé le cougar debout sur le corps du défunt, selon KIRO-TV. Samedi soir, l'Associated Press ignorait si les deux victimes faisaient du vélo ensemble ou séparément.

Au cours des 100 dernières années en Amérique du Nord, environ 95 attaques de cougars ont été signalées et sur ce nombre 25 personnes ont été tuées, a déclaré le département de la pêche et de la faune de Washington.

Cependant, plus d'attaques ont été signalées dans l'ouest des États-Unis et au Canada au cours des 20 dernières années qu'au cours des 80 années précédentes.