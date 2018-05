Ouvert

Le saviez-vous?

La Journée nationale des patriotes a été proclamée par le gouvernement du Québec, en novembre2002, pour que le lundi précédant le 25mai de chaque année souligne désormais « la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique ».

Au Canada anglais, on nomme cette fête Victoria Day (« fête de Victoria », en français). Depuis1953, la fête de Victoria vise également à célébrer l'anniversaire de naissance de la reine ÉlisabethII, d'où l'expression fête de la Reine, appellation de plus en plus utilisée.