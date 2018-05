Un texte de Laurie Dufresne, d’après les informations d’Émilie Hamon

« On avait la volonté vraiment que ce soit 50 % artisans-artistes et 50 % alimentaire. Aujourd'hui, le ratio est plus de l'ordre 60 artisans-artistes et 40 % alimentaire. On comprendra que la saison vient de commencer », explique le président de la Société des loisirs du Bic, Régis Lamy.

Le président de la Société des loisirs du Bic, Régis Lamy Photo : Radio-Canada

Il y a quelques semaines, la Ville de Rimouski a demandé à l'organisation de ne pas utiliser le nom « marché » pour son événement. La Ville ne voulait pas créer de confusion avec l'offre du marché public de Rimouski. Une demande difficile à comprendre pour les organisateurs du Rendez-vous festif qui estiment que leur projet se distingue.

Nous, on le voit plutôt comme un complément qui encourage au contraire les gens à consommer de cette façon-là et plus les gens vont consommer localement, plus les producteurs vont gagner. Virginie Proulx, conseillère municipale du district du Bic

La conseillère municipale du district du Bic, Virginie Proulx Photo : Radio-Canada

Quatre autres rendez-vous festifs, un par mois, sont prévus au cours de l'été.