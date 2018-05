L'initiative née en 2010 à l'église de Témiscaming est destinée aux familles dans le besoin pour leur permettre d'acheter des articles scolaires.

Les familles de partout au Témiscamingue qui remplissent certains critères peuvent recevoir un bon d'achat de 75 $ par enfant du primaire et du secondaire.

En moyenne, une soixantaine de familles bénéficie de l'aide financière chaque année, explique la coordonnatrice du projet Mireille Lepage.

« C'est très important pour moi et la communauté. J'ai aussi eu des échos des enseignants qui sont dans des écoles et qui voient passer ces besoins-là et qui me disent de continuer et de ne pas lâcher, parce que c'est un besoin dans notre communauté, et les familles aussi, dit-elle. Quand les personnes viennent nous dire ça nous a beaucoup aidés cette année, parce que pour x raisons le papa est tombé malade, ou peu importe la difficulté de la famille, ils viennent nous voir pour dire que ça les a beaucoup aidés cette année. »

Je sais que ce n'est pas beaucoup 75 $ par enfant, mais au moins ça aide un peu. Mireille Lepage

Plusieurs entreprises ainsi que des municipalités sont sollicitées pour aider à amasser les dons.

Des collectes de fonds sont également organisées chaque année.