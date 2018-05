Afin de le rendre plus convivial et plus sécuritaire, le pont de la rue Sherbrooke, qui enjambe la rue Berri, va être entièrement rénové dès le mois d'août. Près de 8,2 millions de dollars vont être dépensés pour réaménager ce passage qui relie les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie.