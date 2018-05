Un texte de Marc-Olivier Thibault

Il y avait beaucoup d'émotion à l'arrivée des nouveaux Abitibiens à l'aéroport de Val-d'Or.

Bashar Atallah, sa conjointe Taline et les deux enfants, Issa et Carla ont rencontré les Abitibiens qui ont rendu possible leur immigration au Canada.

Un des membres du comité de parrainage, Pierre Barrette, est assuré que la famille saura bien s'intégrer en Abitibi-Témiscamingue.

« Il y a beaucoup de reconnaissance dans leurs yeux, dans leur expression. Et là il faut se donner le temps, il ne faut pas se précipiter, dit-il. Il faut juste les aider à créer des opportunités pour qu'ils puissent s'épanouir dans notre milieu. »

M. Atallah est agronome et sa conjointe est architecte.

Il avoue vivre un peu de stress devant cette nouvelle vie qui l'attend.

C'est un sentiment étrange, tu sens un peu de stress, avec une nouvelle vie, un nouveau pays et de nouvelles personnes que tu ne connaissais pas auparavant. Bashar Atallah

La famille Atallah d'origine syrienne, est arrivée en Abitibi-Témiscamingue pour commencer une nouvelle vie. Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

La communauté abitibienne a été généreuse envers la famille.

Les billets d'avion Montréal-Val-d'Or ont été offerts gratuitement par Air Creebec et leur nouvelle maison a été meublée grâce à des dons, explique la bénévole au comité d'accueil Jacinthe Poisson.

« La communauté juridique de l'Abitibi-Témiscamingue s'est mobilisée de façon surprenante pour soutenir le côté approvisionnement en nourriture, alors pour la prochaine année leurs besoins sont pratiquement couverts », dit-elle.

Une fois installée dans sa maison, la famille Atallah pourra commencer des cours de français.