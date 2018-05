Un texte de Bienvenu Senga

L’infrastructure unique en son genre en Ontario a coûté 3 millions de dollars à la province. Des clôtures en acier de 16 km se trouvent de part et d’autre du pont.

La chute du taux d’utilisation du pont n’inquiète toutefois pas le ministère des Transports de l’Ontario, qui tient des données sur les déplacements de la faune dans les environs.

Le nombre de collisions est en baisse, on a de très bons résultats. Andrew Healy, planificateur environnemental au ministère des Transports de l’Ontario

Les accidents routiers impliquant les animaux sauvages sur le tronçon clôturé de la route 69 ont baissé de plus de 70% au cours des cinq dernières années.

Deux tunnels environnants servent aussi à la circulation des animaux de grande taille.

Des améliorations nécessaires

Pour le professeur en écologie à l’Université Laurentienne, David Lesbarrères, le pont est essentiel au bien-être des animaux.

Avec une grande route comme la 69, les animaux ont tendance à être isolés, finissent par être tous frères et soeurs et à s’éteindre pour des défauts génétiques. C’est très important de maintenir cette connectivité au-delà des routes. David Lesbarrères, professeur en écologie à l’Université Laurentienne

Il tient d’ailleurs à démentir la croyance populaire selon laquelle les passages fauniques servent de sites de capture de proies par les animaux prédateurs. Une étude menée en 2010 sur l'efficacité des passages fauniques du Parc national Banff en Alberta soutient ses propos.

Le nombre d'animaux qui utilise le pont est en baisse. Photo : Radio-Canada

Parmi les espèces identifiées par le ministère des Transports, le déclin le plus marqué se manifeste chez les chevreuils, dont le nombre enregistré en 2017 est le tiers de celui de 2013.

Le ministère indique par contre que les chevreuils, les orignaux et les ours préfèrent le pont par rapport aux tunnels.

Le professeur en écologie à l'Université Laurentienne, David Lesbarrères, estime que certaines améliorations pourraient accroître l'efficacité du pont et des tunnels pour animaux de la route 69.. Photo : Josée Perreault

M. Lesbarrères ne croit toutefois pas que cette diminution s’explique par un déclin de l’espèce animale dans la zone géographique mais plutôt par la flore du pont. « Au début, la végétation était limitée mais le pont est devenu vraiment naturel et c’est peut-être moins intéressant pour les chevreuils » avance-t-il.

Un entretien de la végétation du pont pourrait contribuer, selon le professeur, au retour des chevreuils.

« Le dilemme quand on construit ce genre de structures et qu’on veut les maintenir, c’est de se demander si on essaie de faire un système qui fonctionne un peu pour tout le monde ou si on se focalise sur une espèce en particulier », note le professeur.

Une clôture en acier de 16 km s'étend de part et d'autre du pont pour animaux de la route 69. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

L’extension des clôtures afin de canaliser davantage d’animaux vers le pont pourrait aussi, selon M. Lesbarrères, produire de meilleurs résultats. « Ce n’est pas toujours facile avec le terrain rocailleux et les falaises du terrain, mais il faut continuer à essayer », conclut-il.

Quatre tunnels additionnels sont en cours de construction le long de la route 69.

Avec la collaboration de Vincent Wallon.