Les visiteurs peuvent profiter d'une quarantaine de manèges et attractions, dont le Goliath qui compte parmi les plus hautes et les plus rapides montagnes russes en Amérique du Nord.

Le Tourbillon, un nouveau manège familial classique « tournoyant », accueillera par ailleurs petits et grands.

Une série d'événements marqueront la saison de La Ronde. Parmi ceux-ci, on remarque les Journées de la famille, les week-ends bavarois, le retour de la Nuit blanche et le populaire Festival de la Frayeur, pour l'Halloween.

La 34e édition de L'International des Feux Loto-Québec se tiendra également dans le parc d'attractions du 7 juillet au 8 août.

Le propriétaire de La Ronde, Six Flags, souhaite un achalandage comparable, sinon supérieur à l'an dernier, mais il ne rend pas les chiffres d'affluence publics.