Cette course hors de l'ordinaire proposait deux itinéraires, un pour les amateurs et l'autre pour les professionnels. Ex-Olympien des Jeux de Vancouver, Marc-André Bédard est le concepteur du parcours.

« La vibe d'un athlète de haut niveau, c'est stressant, c'est de la pression, c'est une job. Je ne l'ai jamais trop vu comme ça, mais ça reste qu'ici c'est plus du plaisir. Même ceux qui prennent ça au sérieux ou qui se prennent au sérieux, au bout de la ligne, ce sont de grands enfants », a raconté l’ex-biathlète.

Benoît Fortin est enseignant dans la vie de tous les jours. Il était bien heureux de faire ressortir le coureur des bois qui sommeille en lui.