Un texte de Laurie Dufresne, d’après les informations de Émilie Hamon

Des jeux gonflables, du maquillage, des animations clownesques ont séduit les milliers de personnes qui se sont présentées. Plusieurs organismes dédiés aux familles, comme la Maison des familles Rimouski-Neigette et l'Association de l'autisme de l'Est du Québec étaient présents.

La coordonnatrice à la vie communautaire à la Ville de Rimouski, Annie Perron, voulait offrir un moment de répit et de rassemblement.

On ne voulait pas d’un événement qui tarife, où les gens ne peuvent pas se permettre de venir. À 3 dollars par enfant, ça peut monter vite pour une famille de 4. La gratuité et l’accessibilité, c’était l’une de nos priorités. Annie Perron, coordonnatrice à la vie communautaire

Pour faciliter les déplacements des familles, la Société des transports de Rimouski proposait de faire gratuitement l'expérience du transport en commun.

La Ville de Rimouski a proposé une dizaine d’activités depuis lundi, incluant une chasse au trésor pour les plus petits et des conférences pour les parents.

La Fami-Fête clôture la Semaine québécoise des familles à Rimouski. Photo : Radio-Canada/Émilie Hamon

Grande fête des familles

La Maison de la famille Parenfant de Gaspé organisait de son côté sa traditionnelle Grande fête des familles. Jeux gonflables, atelier de danse familiale et musique étaient au menu à la halte routière de Gaspé.

Plus tôt cette semaine, la Maison proposait une variété d'ateliers et de rencontres sur différentes thématiques, dont l'environnement et l'allaitement dans différentes cultures.

Par ailleurs, la Ville de Gaspé a lancé un appel d'offres pour concevoir une campagne publicitaire visant la rétention des familles. Le maire Daniel Côté en avait l’un de ses engagements électoraux.

Semaine québécoise des familles

Cette année, le thème proposé par le Réseau pour un Québec famille était « La famille, c’est ça qui compte ».

La 23e Semaine québécoise des familles se déroulera du 13 au 19 mai 2019.