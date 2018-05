Jusqu'à dimanche, les pêcheurs sillonnent les eaux et les berges du Saguenay entre Tadoussac et Shipshaw pour capturer la truite de mer, la ouananiche, le doré ou l'éperlan.

« J’ai deux jeunes avec moi de la relève et ils sont désireux de participer et c’est un plaisir de venir sur le Saguenay », précise un participant.

Les participants avec les plus belles prises se partageront plus de 20 000 $ en bourse. Il s'agit d'un record pour cet événement, organisé par l'Association chasse et pêche de Chicoutimi.

Les adeptes de pêche étaient au rendez-vous pour le 20e tournoi de pêche sur la rivière Saguenay. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, la majorité des pêcheurs rencontrés admettent la première motivation demeure le plaisir.

Un prétexte pour aller pêcher, c’est juste ça. Un amateur de pêche

« Je fais plus que participer au tournoi de pêche, je pêche tout l’été sur le Saguenay, c’est mon endroit favori », ajoute un autre pêcheur.