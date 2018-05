Un texte de Laurie Dufresne

Un incendie s'est déclaré cet avant-midi dans le bâtiment, qui accueille les artistes et les touristes depuis maintenant 40 ans. « Vers les 10 heures, on croyait que c'était maîtrisé. Mais apparemment, le feu a couru à l'intérieur des divisions de la maison. » raconte Simon Côté, copropriétaire de la Maison. Selon lui, il s'agit d'une perte totale.

Deux personnes se trouvaient à l'intérieur au moment du drame, mais elles ont pu être évacuées à temps. Personne n'a été blessé.

Le feu ne s'est pas étendu aux chalets voisins.

Pour Simon Côté, ce sont des tonnes de souvenirs qui s’envolent. « C’est une maison que mon arrière-grand-père a bâti avec un arrache-clou et un marteau. Ma grand-mère ont resté là. Nous, on a été élevés dans cette maison-là. »

Ma mère a 80 ans. C’était sa dernière année en plus qu’elle opérait l’auberge. C’est une fin abrupte. Simon Côté, copropriétaire

La tragédie frappe d'autant plus l'imaginaire que la Maison Lebreux est un bâtiment situé à quelques pas du Théâtre de la Vieille Forge qui a lui aussi été la proie des flammes le 15 août dernier.

Neuf mois après le premier incendie, c’est dur à supporter au niveau du visuel. J’ai la même impression de déjà-vu. C’est pas facile. Simon Côté, copropriétaire

« Tous les artistes qui sont venus au Théâtre de la Vieille Forge, ce sont des amis de la famille. Ma mère les a tous hébergé comme ses fils et ses filles. C’est ça qui est un peu triste là-dedans. » ajoute-t-il.

Reconstruction

Bien qu’encore bouleversé, Simon Côté assure qu’il y aura reconstruction. « C’est sûr qu’on va rebâtir quelque chose. Est-ce que ce sera une auberge ? Je ne sais pas. Ça va être quelque chose avec un toit et des murs. Et les portes seront ouvertes aux touristes et à la parenté. »