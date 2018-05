Cette initiative fait suite à la réorganisation du programme d’intervention spécialisé du gouvernement annoncé en 2016. Ce programme visait notamment à uniformiser les services pour enfants autistes au Nouveau-Brunswick et à accorder un financement supplémentaire par enfant.

Le centre travaillera également en vue d’encourager et d’élargir la sensibilisation au moyen de programmes communautaires, ainsi que d’aider les familles à cerner leurs besoins et de les renseigner sur les ressources disponibles. Nathalie Sirois-Caron, directrice, Centre communautaire de ressources en autisme du Nord

Le ministère de la Santé avait annoncé le financement de neuf autres centres communautaires sur l’autisme à but non lucratif dans la province, notamment à Campbellton, Bathurst, Shippagan, Miramichi, Moncton/Dieppe, Fredericton, Saint-Jean, Saint Andrews et Perth-Andover.