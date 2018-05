Le jury a fait 62 recommandations vendredi soir au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, dont celle de limiter le nombre de détenus par cellule, de fouiller les employés et les visiteurs au hasard et de faire en sorte que les gardiens aient de la naloxone sur eux en tout temps.

Les cinq jurés ont donc ajouté 15 propositions aux 47 qui leur avaient été soumises mercredi.

« J’ai le sentiment de pouvoir tourner la page maintenant. J’ai l’impression de pouvoir me reposer », a dit April Tykoliz, dont le frère Martin est mort dans la prison en 2014.

L’enquête du coroner s’est penchée sur les morts de Louis Angelo Unelli, William Acheson, Martin Tykoliz, Stephen Conrad Neeson, David Michael Gillan, Trevor Ronald Burke, Julien Chavaun Walton et Peter Michael McNelis.

Sur les huit détenus, sept sont morts de manière accidentelle et un s’est suicidé.

Le Centre de détention Hamilton-Wentworth Photo : Radio-Canada

Pendant l'enquête, près de 100 personnes ont témoigné de la surpopulation, de l’accès facile aux drogues, de la surveillance limitée des détenus et du peu d’accès à de la méthadone pour ceux qui sont dépendants aux drogues.

Les recommandations du jury ont également porté sur les questions de sécurité, de santé mentale des détenus et sur la nécessité d’une meilleure communication entre les services correctionnels, la police et les hôpitaux.

Certaines recommandations :

augmenter les fouilles avec des chiens;

mettre à niveau les caméras de surveillance et surveiller les détenus en temps réel;

créer un registre des détenus pour noter les informations pertinentes sur leur santé et leur historique en matière de contrebande;

rouvrir la salle de sport de la prison aux détenus avec quatre agents dédiés;

fournir une formation en réanimation cardio-respiratoire aux détenus qui le souhaitent.

En conclusion, le coroner, Dr Reuven Jhirad, a rendu hommage aux familles. « Ça a été votre force et votre capacité à dépeindre la vie des huit hommes […] qui ont fait cette enquête, son cœur, son essence, a-t-il dit. Sans vous nous n’aurions pas atteint l’humanité, dont je pense, nous nous approchons ».

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels n’est pas obligé d’adopter toutes les recommandations du jury, mais s’est engagé à les étudier sérieusement.

« S’ils ne les mettent pas en place […] je ne pense pas que je pourrais laisser faire, a dit April Tykoliz. Je suis sure que nous espérons tous que ces recommandations seront prises au sérieux… J’espère, s’il vous plait, s’il vous plait. »