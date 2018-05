Après des mois de ferveur, certains Canadiens voulaient voir, en temps réel, Meghan Markle marcher jusqu'à l'autel, suivie de ses demoiselles et garçons d'honneur – dont certains sont même Canadiens : les trois enfants de Ben et de Jessica Mulroney –, en sirotant peut-être une tasse de thé, mais en pyjama devant la télé.

D'autres, par contre, auront poussé la ferveur jusqu'à s'habiller chic et à assister à l'une des activités publiques organisées aux aurores samedi matin.

À Montréal, le pub Burgundy Lion, dans le quartier de la Petite-Bourgogne, offrait un choix de petits déjeuners, mais aussi son traditionnel service de thé – dès 6 h du matin pour l'occasion.

Élise Saint-Jacques a participé à l'événement avec sa mère; elles sont toutes deux de grandes admiratrices de la famille royale.

Mme Saint-Jacques était présente au même endroit il y a sept ans lorsque le prince William s'était marié avec Kate Middleton.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a transmis ses voeux aux mariés dans une déclaration écrite : « Sophie et moi félicitons les nouveaux mariés au nom du gouvernement du Canada. Nous souhaitons à Leurs Altesses royales le duc et la duchesse de Sussex une vie remplie de bonheur, et leur transmettons nos meilleurs vœux alors qu'ils entament ensemble ce nouveau chapitre. Nous sommes impatients de les accueillir lors d'une future visite au Canada. »

Le Canada fera un don de 50 000 $ à la Fondation Bon Départ de Canadian Tire pour souligner l'union.