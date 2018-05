Un texte de Philippe Grenier

Les étudiantes en Sciences humaines et Sciences de la nature seront sur place pour la 16e Conférence des Îles du monde qui se tiendra à Leeuwarden et sur l'île de Terschelling aux Pays-Bas entre le 10 et le 14 juin 2018.

« C'est organisé par une associations de chercheurs et scientifiques qui souhaitent encourager les jeunes à s'intéresser aux phénomènes de l'insularité » explique Joël Arsenault, enseignant au campus qui a lui-même assisté à l'événement l'an dernier en Australie.

Joël Arsenault est professeur de communication au Campus des Îles. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Suite à cet événement, il décide de monter un projet avec les jeunes du campus des Îles, « sachant qu'ils sont bien ancrés dans leur milieu et pour développer encore une meilleure connaissance sur ce qu'ils vivent et ce qui se vit ailleurs dans les millieux insulaires. »

Ils ont des problématiques très similaires à ce qu'on peut vivre aux Îles-de-la-Madeleine. Joël Arsenault, professeur de communication au Campus des Îles

Les étudiantes seront conviées à de nombreuses présentations et conférences sur les défis de l'insularité, comme l'énergie, la gestion des matières résiduelles, les changements climatiques et l'équilibre entre le développement et la préservation des milieux naturels.

« On veut établir des contacts avec les gens qui étudient les enjeux et problématiques liés à l'insularité et qu'on puisse revenir ensuite pour partager le savoir, les connaissances et l'ensemble du matériel acquis soit dans un cadre pédagogique, mais aussi lors de conférence rencontre », lance le professeur.

Les jeunes ont fait des événements de financement depuis quelques mois et ils cherchent des commanditaires en échange de conférences et de rencontres sur leur expérience.

Une collecte de bouteille aura aussi lieu à la fin du mois.