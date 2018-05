Quelques heures avant la cérémonie, le palais de Buckingham a annoncé que le prince Harry a été fait duc de Sussex par la reine Élisabeth II.

« La reine a le plaisir aujourd'hui d'avoir conféré un duché au prince Henry de Galles », a indiqué le palais dans un communiqué.

« Le prince Harry devient donc Son Altesse royale le duc de Sussex et Mlle Meghan Markle deviendra par son mariage Son Altesse royale la duchesse de Sussex », a-t-on précisé.

Mais après la noce, l'ex-actrice américaine ne deviendra pas « princesse Meghan » pour autant, en raison de ses origines roturières, car seules les femmes de sang royal peuvent porter le titre de princesse suivi de leur prénom.

Pour les férus d'histoire, le Sussex est un comté côtier du sud-est de l'Angleterre, dont la ville principale est Brighton. Il a été le théâtre de la bataille d'Hastings où, en 1066, le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, mena ses troupes à la victoire contre les Saxons pour s'emparer du trône d'Angleterre.

La tradition veut que les hommes de la famille royale reçoivent au moins un titre de noblesse le jour de leur mariage, automatiquement répercuté à leur épouse. Ces titres sont laissés à la discrétion de la souveraine.

Jusqu'à 100 000 personnes sont attendues au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, qui se tient le 19 mai 2018 à Windsor, en Angleterre. Les articles à l'effigie de l'Union Jack sont à l'honneur. Photo : Radio-Canada/Sylvain Desjardins

Une mariée qui arrivera seule

La mariée fera faux bond à la tradition en arrivant seule à la chapelle Saint-George, son père ayant annulé sa présence au dernier moment, lui qui se remet d’une chirurgie cardiaque.

C’est le prince Charles qui conduira Meghan Markle à l’autel.

À ce moment, on aura enfin levé le voile sur la robe que l’actrice portera: blanche, en dentelle ou en satin.

Le palais de Kensington n’a pas donné de liste d’invités, mais parmi les célébrités, le joueur de soccer David Beckham et son épouse Victoria sont attendus, ainsi que le musicien Elton John et la joueuse de tennis Serena Williams.

Des milliers de fans de la famille royale se sont massés à Windsor en prévision du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai 2018. Photo : Reuters/Hannah Mckay

600 invités attendus après le mariage

Après la cérémonie, les mariés effectueront un tour en calèche à travers la ville pour saluer la foule et iront au repas donné par la reine au château de Windsor pour les 600 invités du couple.

Dans la soirée, une réception organisée par le prince Charles réunira 200 personnes au manoir de Frogmore House, à un kilomètre de là.

Dès l'aube, les fans britanniques ont pris d'assaut les trains pour Windsor, où sont attendues 100 000 personnes, depuis Londres, distante d'une trentaine de kilomètres.

Ayant revêtu des t-shirts noirs frappés de l’Union Jack et d’une photo des futurs mariés, deux sœurs de Newcastle et d’Édimbourg, Audrey Wilde et Irene Lennon, sont excitées comme des enfants.

« Nous voulons être le plus près possible pour les voir, alors on a dû se lever tôt », raconte Irene, 72 ans, à 5 h, heure locale, à bord d'un train. « L'atmosphère sera électrique », disent-elles.