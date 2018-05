La disparition de Lyndsay Hachey a été signalée à la police jeudi, mais elle a été vue pour la dernière fois lundi avant-midi. Elle se trouvait alors près de l’avenue Shirley, au centre-ville de Moncton.

Sa famille et la police s'inquiètent pour son bien-être.

Lyndsay Hachey mesure 157 cm (5 pi 2 po) et pèse environ 43 kilos (95 livres). Elle a les cheveux bruns longs et les yeux bleus.

Elle porte des lunettes pour la vue, a un tatouage de tête de mort sur le bras droit et les mots « one step at a time » sur le pied gauche.

Quiconque a des renseignements sur l'endroit où elle pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au (506) 857-2400