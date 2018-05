« Tous les matchs sont importants » et « il n'y a pas de place à l'erreur » sont des mots qui ont souvent été prononcés par les membres des Pats et des Bulldogs dans les heures qui ont précédé le duel.

L'entraîneur-chef des Bulldogs, John Gruden, se dit satisfait de la séance d'entraînement quotidienne, un entraînement qui a permis, notamment, au gardien de but de trouver ses repères sur une nouvelle glace.

John Gruden mise sur la vitesse de ses joueurs, une vitesse qui a forgé l'identité des Bulldogs, selon lui. Et c'est cette vitesse, selon l'entraîneur-chef, qui leur a permis de gagner les séries éliminatoires de la OHL.

L'équipe ontarienne en a surpris beaucoup en battant la meilleure équipe de la saison régulière de toute la Ligue canadienne de hockey, les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, alors qu'ils n'existent que depuis trois ans sous leur forme actuelle.

L'attaquant des Bulldogs de Hamilton et espoir des Canadiens de Montréal, Will Bitten, dit que son équipe a travaillé très dur pour pouvoir les vaincre.