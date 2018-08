Un bébé pour Rosemary – Ira Levin

Photo : J'ai lu

Être enceinte et lire l’histoire d’une femme qui porte en elle l’Antéchrist? Ce n’est pas forcément la meilleure idée du monde. Publié en 1967, couronné plusieurs prix, le récit est mondialement connu grâce aussi au film de Roman Polanski, avec Mia Farrow dans le rôle de la pauvre Rosemary Woodhouse.

Le champ de bataille – Jérôme Colin

Photo : Allary Éditions

Paru en mars 2018, le roman de ce journaliste belge est très ancré dans la réalité. Il dépeint un père dépassé par les événements familiaux : son couple est englué dans la routine, ses adolescents le confrontent. Jérôme Colin ne donne pas envie de voir nos futurs enfants devenir des adolescents et rappelle combien le rôle des parents peut être ingrat.

C’est toi ma maman? – Alison Bechdel

Photo : Denoël Graphic

« Une de mes plus belles lectures à vie », indique Claudia Larochelle. Néanmoins, ce roman graphique, paru en 2013 reste déchirant. L’auteure américaine y monte une fille confrontée au désamour de sa mère, accaparée par ses propres luttes.

Me voici – Jonathan Safran Foer

Photo : Éditions de l'Olivier

C’est un livre qui nous avertit sur les dangers du déclin du couple après la naissance d’enfants. Le duo est mis à rude épreuve : manque de sommeil, confrontations et choc des valeurs. Rien de bien réjouissant pour les futures mamans.

Entre mère et fille : Un ravage – Marie Magdeleine Lessana

Entre mère et fille : un ravage, de Marie-Magdeleine Lessana Photo : Pluriel

Un autre livre sur la relation mère-fille, même si celui-ci peut sembler hermétique. L’auteure circule à travers des relations très fortes, mais qui ne sont pas toujours bien déroulées. Elle pourrait donc faire peur à plus d’une.

La condition pavillonnaire - Sophie Divry

Photo : Notabilia

Sophie Divry évoque l’emprisonnement qu’une mère peut ressentir alors qu’elle est isolée et recluse. « On ne sent plus femme, on se sent juste mère, complètement délaissée de la société. La dépression peut entrer en ligne de compte », raconte Claudia Larochelle.