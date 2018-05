Un texte d'Angie Bonenfant

Fadi Nemr a procédé la semaine dernière à l'ouverture officielle de son bureau de campagne. Il a stratégiquement établi son quartier général dans un secteur très francophone de la ville, dans l'espoir d'attirer dans son camp ces électeurs.

M. Nemr admet toutefois que ce ne sera pas une tâche facile. Il sait très bien que depuis 48 ans, les francophones de la circonscription sont davantage portés à voter pour le Parti libéral.

C'est la raison pour laquelle il aborde les francophones différemment, en discutant avec eux d'enjeux qui préoccupent tous les citoyens, nonobstant leur langue d'origine. Les taxes, le prix élevé de l'électricité, le gaspillage et la mauvaise gestion du gouvernement sont des sources de préoccupations universelles, selon lui.

« Que nous soyons francophones, anglophones ou immigrants, nous avons besoin d'un changement et d'un niveau de vie abordable, a-t-il expliqué en entrevue. Qui est mieux placé pour changer les choses? Le Parti conservateur. »

Le candidat du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription d'Ottawa-Vanier invite les francophones à voter pour son parti. Photo : Radio-Canada/Angie Bonenfant

Les francophones présents lors de la cérémonie d'ouverture de son bureau tendent à lui donner raison. La question linguistique, c'est important, mais il y a aussi d'autres enjeux qu'il ne faut pas ignorer.

« L'autre parti promet, promet, promet, mais quand on regarde tout ce qu'ils ont promis, est-ce qu'on en a vraiment cueilli le fruit? s'interroge Leonel Jean Regimbald. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de francophones, comme moi, qui ont arrêté de voter libéral, il y a longtemps, parce qu'on est écoeurés des promesses vides. »

Ça fait longtemps que les libéraux sont là et ça fait du bien de temps en temps de nettoyer, et le parti et le gouvernement. Léo J. Regimbald, partisan

Attiré, lui aussi, par la promesse de changement des conservateurs, Jacques Deslauriers votera pour Fadi Nemr aux prochaines élections.

« L'argent n'est pas bien géré. Ce sont les riches qui profitent des allocations. Et nous, les pauvres, sommes laissés de côté », a-t-il déclaré. « La définition de la stupidité, c'est de toujours faire la même chose et ça donne toujours le même résultat. [...] Si on veut répéter les scandales, on vote pour le même parti. »

Le francophone doit sortir de sa crainte [de voter pour le Parti conservateur]. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur et il faut aller de l'avant. Jacques Deslauriers, partisan

Fadi Nemr en compagnie de Lisa MacLeod. Photo : Facebook

Les francophones n’ont rien à craindre, laisse entendre Fadi Nemr

À ce sujet, M. Nemr tient à rassurer les francophones de son comté. « J'ai soutenu le projet de loi 177 de la députée sortante Nathalie Des Rosiers sur la reconnaissance du caractère bilingue de la Ville d'Ottawa, a-t-il indiqué. Protéger le français, pour moi, c'est important. »

C'est aussi, dit-il, un intérêt de son chef Doug Ford qui, malgré ce que l'on peut entendre ou lire dans les médias, est très ouvert à la francophonie. Son parti travaille d'arrache-pied pour protéger les droits de tous, incluant ceux des Franco-Ontariens.

Son adversaire, la candidate libérale Nathalie Des Rosiers, ne partage pas cette opinion et n'a pas manqué de rappeler que c'est sous les conservateurs que les coupes aux services aux Franco-Ontariens ont été les plus draconiennes.

On le sait, ce sont souvent les francophones qui écopent les premiers des coupes de services. Nathalie Des Rosiers, Parti libéral, Ottawa-Vanier

« Les coupes quand elles sont faites, elles sont souvent faites sur des enjeux comme la francophonie, a rappelé la candidate qui a donné en guise d'exemple la saga entourant la fermeture de l'Hôpital Montfort. C’est le gouvernement conservateur de Mike Harris qui avait pris la décision de mettre la clé sous la porte du seul hôpital universitaire francophone de la province.

« C'est évident que j'ai très peur pour les droits des francophones dans un contexte conservateur où il y aurait des coupes partout dans le gouvernement », a poursuivi Mme Des Rosiers.

Cameron Montgomery est le candidat du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario aux élections provinciales ontariennes du 7 juin 2018 dans la circonscription d'Orléans. Photo : Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Une percée conservatrice est-elle possible dans Orléans?

Quelque 20 kilomètres plus loin, dans la circonscription d'Orléans, un groupe d'aînés se rencontrent mensuellement au Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) pour discuter d'actualités. Ce mois-ci, les élections sont à l'ordre du jour et plusieurs se demandent s'ils doivent opter pour le changement ou non.

« J'ai été surpris. Après la grande tempête, j'ai fait venir quelqu'un pour mon toit. Il vient d'Embrun et c'est un francophone. Lui, il a dit qu'il va voter pour Ford. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que c'est pour changer, ça fait trop longtemps que les rouges sont là », relate un participant.

« Le parti qui va vouloir promouvoir une égalité dans les langues, le français et anglais, parce que ce sont les langues officielles du Canada [va avoir mon vote] », a laissé entendre une autre participante dont le vote n'est pas nécessairement acquis aux libéraux.

Ces aînés se rappellent des « années noires » du gouvernement conservateur de Mike Harris où les francophones ont eu maille à partir avec plusieurs de ses décisions. Ils sont ouverts au changement, ils pourraient voter bleu, mais ils ont peur, donc hésitent. Il leur faudrait des garanties, une promesse que leurs droits seront respectés...

Que peut dire le candidat conservateur pour les rassurer? Ledit candidat Cameron Montgomery, qui est parfaitement bilingue, n'a pas voulu accorder une entrevue sur cette question, préférant aborder directement le sujet avec les électeurs, sur le terrain, lors de son porte-à-porte.

Pressé de questions, à la sortie d'un débat disputé dans une résidence pour personnes à retraite, la semaine dernière, M. Montgomery a laissé entendre qu'il « est primordial que les candidats puissent pouvoir s'exprimer en français ». Il n'a toutefois pas précisé quels enjeux sont prioritaires pour lui.

Son adversaire libérale Marie-France Lalonde n'a pas raté cette occasion. « J'étais surprise de voir un peu plus tôt aujourd'hui que M. Montgomery n'avait aucune idée de la représentation du bassin francophone, à Orléans, qui est plus de 34 % », a-t-elle déclaré.

Elle invite les électeurs d'Orléans à faire preuve de prudence. « Notre gouvernement investit beaucoup plus pour maintenir des services en français en Ontario, a-t-elle soutenu. Il faut peut-être demander à M. Montgomery s'il est prêt à continuer cet investissement-là. »

« Lorsque M. Ford a pris [les rênes du PPCO], n'oublions pas que la première chose qu'il a faite est de mettre à la porte la personne qui s'occupait de la francophonie dans son équipe », a-t-elle rappelé.

Le chef du Parti progressiste-conservateur Doug Ford ne s'est pas encore engagé auprès des Franco-Ontariens sur des enjeux qui les préoccupent.