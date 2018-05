L’artiste qui arbore un look plus masculin depuis le mois de mars joue une fois de plus avec les codes identitaires et questionne le statut de la femme, mitraillant des métaphores sulfureuses.

« J’me fais la nique, les mains dans le blouson, tout le corps me pique, c’est la salaison, chante-t-elle. Plus je convoite et moins je suis belle à voir, c’est comme un merle, la fille que tu crois retenir, tape tape, t’appuies au hasard pour la faire jouir. »

Le tout est livré sur un groove mélodique G-Funk. Ce n’est donc pas par hasard si on y entend Dâm-Funk, producteur baignant dans ce style hip-hop californien fort en testostérone.

C’est un terrain de jeu formidable pour Christine and The Queens, toujours plus agile. L’artiste dit en entrevue à la BBC s’être inspirée de Slim Shady, de Leonardo DiCaprio dans Roméo + Juliet ainsi que de Madonna comme femme macho des années 90.

Ça avait tout à voir avec l’autonomisation, mais plein d’esprit. Je voulais aussi plus d’humour dans l’album. Et aussi plus cru. Je m’attaque aux mêmes problèmes, mais avec des solutions différentes. Christine and The Queens sur les ondes de la BBC

Pour montrer cette transformation en personnes, des concerts sont prévus à Toronto le 5 novembre et à Montréal le 6 novembre 2018.