Tous ses habitants vont vous le dire : La Nouvelle-Orléans et unique. Dans ce deuxième papier sur l'histoire de cette ville, six Néo-Orléanais décortiquent leur ville pour vous la faire sentir.

Jacqueline De Lerno, de retour à la maison



« La Nouvelle-Orléans mérite complètement son statut de ville mythique », dit d'entrée de jeu Jacqueline De Lerno.

Native de La Nouvelle-Orléans, elle l’a quittée à 18 ans pour la France, et y est revenue 30 ans plus tard. C’était il y a quatre ans.

« Tout le monde est un peu fou, tout le monde se parle. Il faut aller vivre ailleurs pour se rendre compte que ce n’est pas comme ça partout », raconte Jacqueline.

Des musiciens de rue à La Nouvelle-Orléans Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

C’est un esprit carpe diem. On ne sait jamais si la ville disparaîtra à cause d’un ouragan. Alors, pourquoi ne pas s’amuser étant donné qu’on n’est pas sûr d’être là demain? Jacqueline De Lerno

Jacqueline De Lerno et sa famille Photo : Jacqueline De Lerno

« C’est une ville tellement sympa! Je voulais du soleil après toutes ces années de grisaille parisienne », ajoute Jacqueline. Mais cette ville a aussi des zones d’ombres. C’est un peu à cause de cela que Jacqueline s’est exilée.

« Dans les années 70. C’était presque l’apartheid. J’ai grandi dans un milieu aisé », raconte-t-elle en ajoutant que le fossé entre les très riches et les très pauvres était énorme. « Les couleurs de peau avaient une très grande importance. Les gens ne se mélangeaient pas. »

Parce qu’après cette société très métissée dont nous avons parlé dans notre précédent article, La Nouvelle-Orléans est devenue une ville très ségréguée, comme partout dans le sud des États-Unis.



Il y a un an, l’ex-maire Mitch Landrieu, un démocrate, a annoncé qu’il allait retirer les quatre monuments des héros esclavagistes de la guerre de Sécession, au centre-ville. Il y a eu des protestations, mais la décision a été maintenue.



Jacqueline De Lerno est architecte de formation, tout comme son conjoint, Arnaud Dieudonné. De retour de France, ils se sont installés dans un quartier mixte et ont rénové une ancienne « maison de crack ».



Jacqueline remarque qu’encore aujourd’hui, il y a encore beaucoup d’inégalités, mais qu’il y a beaucoup plus de mélanges. « Ici, dans ce quartier, les gens échangent et s’entraident. Il y a une humanité qui n’existait pas il y a 45 ans. Mais c’est évident qu’un Noir pourrait me dire : “Toi tu es blanche, la vie est plus facile pour toi”. »

Lawson Ota, la vision d’un intellectuel noir

Lawson Ota Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Pur Louisianais, Lawson Ota est linguiste, enseignant et guide touristique. Cet érudit parle parfaitement français et peut causer pendant des heures de l’histoire de la ville et de ce qu’elle est devenue.



« Le jazz est d’une certaine façon le produit du racisme américain », dit-il notamment.



Pourquoi? Parce qu’au début du 20e siècle, la ségrégation a fait en sorte que les Noirs créoles instruits et les Afro-américains pauvres ont été mis de force dans les mêmes écoles.



« Quand on mélange la musique classique, l’improvisation et les percussions africaines, ça donne le jazz. C’est comme ça qu’il a été inventé à La Nouvelle-Orléans », explique Ota.

Quand on regarde l’architecture, qu’on écoute la musique et qu’on goûte la cuisine, c’est très difficile ici de nier l’apport culturel des esclaves noirs et de leurs descendants. J’ai vécu dans d’autres villes américaines où cet héritage est beaucoup moins visible. Lawson Ota

Un des nombreux quartiers défavorisés de La Nouvelle-Orléans Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Par contre, « la pauvreté ici est plus choquante. La disparité entre les classes et les races est plus profonde qu’ailleurs », ajoute Lawson Ota.



La Nouvelle-Orléans est une ville pleine de contradictions. C’est ce qui la rend si intéressante, croit-il.



Harry Cook, la résilience par la musique

Harry Cook Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

La musique à La Nouvelle-Orléans est omniprésente. À presque tous les coins de rue, on entend du blues, du jazz, du hip-hop, du rock. Et beaucoup, beaucoup de cuivres.

Nos cuivres et nos percussions expriment la douleur et la peine que nous vivons, mais ils nous aident aussi à les surmonter. Le percussionniste Harry Cook

Harry Cook, aussi appelé The Swamp Thing, est un membre fondateur du Hot 8 Brass Band, un ensemble fétiche de la ville, qui s’est produit un peu partout sur la planète. Un mélange d’influences jazz, funk et hip-hop. Parce que la musique n’arrête pas d’évoluer.



« Nous avons commencé en imitant les autres, comme le Dirty Dozen Brass Band et le Rebirth Brass Band », raconte Harry Cook, joueur de grosse-caisse.



Et au bout de plusieurs années, le groupe a trouvé son style. « Nous avons créé notre gumbo, à nous », dit Cook, en référence au plat d’origine africaine emblématique de La Nouvelle-Orléans.

Les membres du Hot 8 Brass Band viennent des quartiers défavorisés de la ville. Ils ont vécu plusieurs épreuves difficiles. Car la vie dans certains coins de la ville n’est pas un jardin de roses.

Quatre de nos membres sont morts. Trois d’entre eux ont été tués par armes à feu, dont un par la police. Ça nous a brisé le cœur, car nous sommes comme une famille. Harry Cook

La Nouvelle-Orléans est une des métropoles américaines où il y a le plus de violence par armes à feu. Au cours des dernières années, les incidents ont diminué, mais le phénomène reste important.



Pourtant, assister à un concert du Hot 8 Brass Band n’a rien d’un événement triste. Au contraire, c’est une expérience festive, dansante et euphorique.



Le groupe est un peu une métaphore de La Nouvelle-Orléans : malgré les malheurs, la fête l’emporte toujours. La musique résiliente.

Lynn Jenkins et la tourmente Katrina

Lynn Jenkins nous montre le niveau d’eau dans l’école après Katrina. Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

« Ma maison a disparu, mon quartier a disparu, mon église a disparu et mon école était inondée. Je n’avais plus d’emploi, parce que tout le personnel scolaire a été congédié. Et je ne savais absolument pas si j’allais pouvoir revenir vivre à la Nouvelle-Orléans », raconte Lynn Jenkins, directrice des inscriptions à l’école secondaire, Benjamin Franklin.



Lynn Jenkins aurait pu ajouter qu’elle avait perdu son mari, décédé une semaine auparavant. Nous avons tous vu les images effroyables après l’ouragan Katrina en août 2005. Mais le témoignage de Mme Jenkins nous fait vraiment ressentir l’incertitude absolue dans laquelle des dizaines de milliers de personnes étaient plongées.



Lynn Jenkins vivait dans le quartier aisé de Lakeview. C’est un des endroits où les digues ont flanché sous la pression de l’eau.

Le 9e district, un quartier pauvre où les traces de Katrina sont toujours visibles Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Une grande partie de la ville a été inondée et 1200 personnes sont mortes. Après Katrina, La Nouvelle-Orléans a perdu la moitié de sa population. Aujourd’hui, elle a regagné 95 % de ses habitants, et la ville s’est largement reconstruite.



L’école Benjamin Franklin a rouvert six mois plus tard, en janvier 2006. « Mais pour notre gymnase, notre amphithéâtre, il a fallu deux ans pour tout rénover », ajoute Lynn Jenkins.



Mme Jenkins s’est acheté une nouvelle maison dans son quartier, mais elle a perdu beaucoup d’argent. « Moi, j’avais quand même les moyens de racheter, mais c’était bien différent pour les gens plus pauvres », souligne-t-elle.



Treize ans plus tard, le traumatisme de Katrina est encore présent. Beaucoup de gens disent qu’il n’y a « pas une seule journée où on n’entend pas au moins une fois le mot “Katrina” ».

Il y aura encore des ouragans. Espérons que la prochaine fois, les murs de rétention tiendront. Lynn Jenkins

Jason Williams, le politicien lucide

Jason Williams, président du conseil municipal de La Nouvelle-Orléans Photo : Radio-Canada/Ville de La Nouvelle-Orléans

Avocat criminaliste, Jason Williams préside le nouveau conseil municipal, qui est dirigé pour la première fois par une mairesse, Latoya Cantrell.

La Nouvelle-Orléans est située dans le sud des États-Unis, mais à mon avis, c’est davantage une ville du nord des Caraïbes. C’est aussi la ville la plus européenne de notre pays. Jason Williams

Jason Williams adore sa ville, mais il est très conscient de ses défauts. La Nouvelle-Orléans reste une ville pauvre, basée avant tout sur l’industrie touristique. « La Nouvelle-Orléans avance, mais pas aussi vite qu’elle le devrait pour tous ses citoyens », fait-il remarquer.



Ce « tous » fait référence aux habitants noirs, qui composent 60 % de la population. Une majorité qui est encore loin de la prospérité, et que Jason Williams défend bec et ongles.



« Il y a quand même des progrès; nos écoles publiques envoient plus de diplômés jusqu’à l’université », dit Jason Williams.



Mais il peut vous parler longtemps des injustices judiciaires et économiques auxquelles font face les Noirs.



Dans l’industrie touristique, il faudrait que les hôtels soient syndiqués, comme à Las Vegas, croit-il. « Ces employés, à majorité noire, sont trop mal payés ».

Certaines parties de La Nouvelle-Orléans se revitalisent. Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Jason Williams espère aussi que l’économie locale se diversifie. Il y a des percées dans le secteur biomédical et dans la haute technologie. Mais c’est encore timide.



Il croit toutefois que La Nouvelle-Orléans, à 300 ans, va mieux. « Nous sommes sur le chemin de l’égalité », lance-t-il.

Margot Marks, la jeune prof enthousiaste

Margot Marks, enseignante au lycée français de La Nouvelle-Orléans Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Margot Marks est née et a grandi à La Nouvelle-Orléans. Elle y a vécu toute sa vie, à l’exception d’un séjour de trois ans en France. De père américain et de mère française, le français fait partie de sa vie. Mais elle est d’abord néo-orléanaise.

La Nouvelle-Orléans, c’est ma culture, c’est ma famille. C’est une ville ancienne et progressiste, où tout le monde est accepté. Margot Marks

« L’idée de rater la semaine du Mardi gras me plonge dans une tristesse profonde. C’est un moment incroyable où tout le monde se libère et oublie tout ce qui va mal dans sa vie », raconte-t-elle.



Margot enseigne au lycée français de La Nouvelle-Orléans, une école en pleine croissance qui a fait le pari de s’installer dans un quartier défavorisé.



Margot Marks déplore l’embourgeoisement de plusieurs quartiers de sa ville. « Dans mon quartier de Mid-City, je ne pourrais plus acheter une maison; c’est choquant comme tout a changé depuis cinq ans ».

La Nouvelle-Orléans s’embourgeoise, pour le meilleur et pour le pire. Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Cela dit, l’embourgeoisement a aussi des avantages, croit-elle. « Pour sortir, il y a plein d’endroits sympathiques dans mon quartier et aussi dans les quartiers “hip” de Marigny-Bywater. »



Margot pourrait-elle vivre ailleurs qu’à La Nouvelle-Orléans? « Nooooon!!! Peut-être tout au plus pour quelques années. C’est une ville festive où il se passe toujours des choses incroyables. Souvent, quelqu’un fait jouer de la musique bounce (variation locale du rap) dans sa voiture, et les gens dansent spontanément. Il y a des musiciens partout. Et malgré tous les problèmes, les gens sont très gentils. »



Sur une affiche, j’ai lu: « Vous pouvez vivre dans n’importe quelle ville aux États-Unis, mais La Nouvelle-Orléans est la seule ville qui vit en vous ». C’est un peu ce que disent à leur façon Jacqueline, Lawson, Harry, Lynn, Jason et Margot.