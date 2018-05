Ouvert:

Les commerces et épiceries

Les collectes de déchets et de recyclage auront lieu selon l'horaire habituel à Toronto et Sudbury, mais l'horaire varie dans d'autres villes.

Les transports en commun comme la CTT et GO Transit fonctionnent selon des horaires modifiés.

Le stationnement de rue sera gratuit dans plusieurs villes comme Windsor et Toronto

Les cinémas

Les terrains de golf

Fermé :

Bureaux du gouvernement

Banques

Les services municipaux, comme les bibliothèques et la plupart des piscines

Les points de service fédéraux et provinciaux

Les bureaux de Postes Canada. Il n'y a pas de livraison ni de collecte de courrier.

LCBO, Beer Store

Certains centres commerciaux et certains musées

Quoi faire à Toronto

La majorité des attractions touristiques sont ouvertes comme le Zoo de Toronto, la Tour CN, le Musée royal de l'Ontario, Canada's Wonderland, l'aquarium et le Centre des sciences de l'Ontario.

Comme à chaque année, les petits et les grands pourront profiter des feux d'artifice à la baie Ashbridges lundi.

Les Distillery District Artfest est un festival d'art de musique et d'artisanat qui se déroule jusqu'à lundi dans le quartier de la distillerie. De nombreux musiciens canadiens s'y produiront.

Quoi faire dans le nord

Le populaire musée interactif du Grand Sudbury, Science Nord, est ouvert selon l'horaire habituel lundi.

La plupart des parc provinciaux ouvrent au grand public, sauf ceux de Rondeau et White Lake qui ouvrent le 25 mai.

Oubliez la bière par contre. Ontario Parks a annoncé qu'il est interdit de consommer de l'alcool dans ses parcs avant le 22 mai.

Les Ontariens ne pourront pas boire de l'alcool dans les parcs provinciaux lors de la fin de semaine de la fête de la Reine. Photo : Shutterstock/Igor Bukhlin

La police de North Bay rappelle qu'une interdiction de feu est en vigueur pour la municipalité, ce qui veut dire que les feux d'artifices sont interdits.

Vous vous rendez aux États-Unis?

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs qu’il est important de bien planifier ses déplacements en prévision du long congé de la fête de la Reine, car elle prévoit des volumes de circulation élevés tout au long de la fin de semaine, surtout dimanche et lundi.

Afin d’éviter les files d’attente, l’ASFC recommande de passer la frontière le plus tôt possible dans la journée, et d’avoir à portée de main ses pièces d’identité ainsi que les reçus de toute marchandise achetée aux États-Unis que l’on ramène au Canada.