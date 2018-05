Dans plusieurs régions du Canada, les automobilistes qui prendront la route à l'occasion de la longue fin de semaine paieront plus cher pour leur essence.

La fluctuation des prix va varier selon l’endroit, affirme Dan McTeague, analyste pour le site web GasBuddy.com. Selon lui, les prix devraient augmenter en Ontario, dans les Maritimes, au Manitoba et en Saskatchewan. L’Alberta et le Québec pourraient voir une légère diminution.

Dan McTeague estime que les prix pour l’essence ordinaire dans la majorité des villes en Ontario vont augmenter d’un cent par litre vendredi et d’un autre cent samedi pour un total de 140,9 cents le litre. L'analyste affirme que c’est le prix le plus élevé depuis le 29 juin 2014.

Dès jeudi après-midi, Gasbuddy.com indiquait que le prix moyen de l’essence au Canada était de 134,4 cents le litre, une augmentation de 2,6 cents par rapport à la semaine précédente.

Le prix le plus élevé répertorié par le site web au Canada était de 142,4 cents en août 2008.

Selon Jason Parent, vice-président et analyste de Kent Group, comme la demande augmente à cette période-ci de l’année, il est normal que le prix du carburant soit plus élevé.