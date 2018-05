La PPO appelle à la prudence et au respect des lois sur les bateaux et les véhicules hors route, parce que 2017 a été une année particulièrement meurtrière.

Le corps de police rapporte 31 décès liés à la navigation de plaisance sur les cours d’eau qu'elle patrouille; le nombre le plus élevé depuis huit ans.

La majorité des victimes sont tombées par-dessus bord et ne portaient pas de gilet de sauvetage ou le portaient incorrectement.