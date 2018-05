La résolution qui appelle à « envoyer de toute urgence une commission internationale indépendante » à Gaza a été adoptée par 29 des 47 membres du Conseil. Quatorze pays se sont abstenus, dont la Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Seuls les États-Unis et l'Australie s'y sont opposés.

Les commissaires devront « enquêter sur les violations et mauvais traitements présumés [...] dans le contexte des assauts militaires menés lors des grandes manifestations civiles qui ont commencé le 30 mars 2018 », y compris ceux qui « pourraient relever de crimes de guerre ».

Rapidement, Israël et les États-Unis ont dénoncé la nouvelle résolution par communiqué. « Israël rejette complètement la décision du Conseil des droits de l'homme, qui prouve une fois de plus qu'il s'agit d'un organe à majorité automatique anti-israélienne dominé par l'hypocrisie et l'absurdité », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.

« C'est un nouveau jour de honte pour les droits de l'homme », a pour sa part écrit l'ambassadrice américaine Nikki Haley, indiquant que l'équipe internationale enquêtera sur « la légitime défense d'un pays démocratique à sa propre frontière contre des attaques terroristes ».

Des heurts dans la bande de Gaza depuis fin mars

Depuis le 30 mars, des Palestiniens protestent le long de la frontière avec Israël pour exiger le « droit au retour » des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza par Israël. Les manifestants s'opposent aussi à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui concrétise la reconnaissance de cette ville comme capitale d'Israël par les États-Unis.

Lundi, au moins 58 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne au cours de manifestations monstres dénonçant le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Il s'agissait de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014.