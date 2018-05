Un texte d’Alexandre Duval

« À force de vouloir couper dans le gras […] on a coupé dans la viande et maintenant ils sont rendus à l'os! », dénonce le président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Richard Perron.

D’après un sondage interne mené à la fin de l’année 2018, pas moins de 70 % des participants ont rapporté avoir été en surcharge de travail au moins une fois dans les 12 mois précédents.

Parmi ceux-ci, 82 % estiment que la surcharge de travail se produit « constamment » ou « fréquemment ».

Ils essaient de maintenir des services publics à bout de bras avec des troupes qui sont de plus en plus essoufflées! Richard Perron, président du SPGQ

Les données du SPGQ font aussi état d’une autre problématique répandue : 77 % des répondants ont rapporté avoir vécu un niveau élevé de stress au moins une fois dans les 12 mois précédant le sondage.

Parmi eux, près de 70 % ont mentionné avoir été exposés à ce niveau de stress « constamment « ou « fréquemment ».

« Ç'a un impact sur l'absentéisme au travail, les départs pour congés prolongés et la qualité de vie de nos membres », estime M. Perron.

Les chiffres semblent lui donner partiellement raison, puisque près de 9 % des répondants ont aussi indiqué avoir pris un congé de maladie en cours d’année en raison du stress ou de la surcharge de travail.

Une majorité de répondants au sondage rapportent aussi manquer de reconnaissance, ne pas recevoir assez de formation et être à court de temps pour bien faire leur travail.

Le SPGQ fait un lien direct entre ces problématiques rapportées par les employés et les compressions effectuées dans la fonction publique depuis une quinzaine d’années, au Québec.

On montre du doigt la politique lancée par le gouvernement de Jean Charest en 2004 qui visait à ne pas remplacer la moitié des départs à la retraite.

On accuse aussi le gouvernement actuel de Philippe Couillard d’avoir gelé les effectifs des secteurs public et parapublic en début de mandat, afin de rétablir l’équilibre budgétaire.

Résultat : 59 % des répondants au sondage disent que leur charge de travail a augmenté au cours des 10 dernières années et 52 % affirment que leur motivation a diminué.

Le SPGQ se plaint aussi que le salaire réel des professionnels, en tenant compte de l’inflation, a diminué de 3 % de 1999 à 2010, alors que celui des autres employés du gouvernement a augmenté de 4,4 %.

Les données présentées par le SPGQ ont été colligées à la fin de l’année 2017. À cette période, les membres du SPGQ étaient toujours sans convention collective.

Comme moyen de pression, ils refusaient de travailler les soirs et les fins de semaine.

Interrogé à savoir si ce contexte aurait pu influencer l’humeur des membres au moment de répondre au questionnaire, M. Perron indique que le problème de stress et de surcharge au travail remonte à plus longtemps.

« Je suis président du SPGQ depuis 2012 et ces discussions-là sont les mêmes qu'on soit en période de négociation ou hors période de négociation », rétorque M. Perron.

Une entente de principe a finalement été conclue entre le SPGQ et le gouvernement en mars dernier, après trois années sans convention collective. Le vote des membres a commencé et doit se poursuivre jusqu’à la mi-juin.

Le sondage du SPGQ, en bref :

L’enquête interne du SPGQ a été réalisée de manière volontaire entre le 28 novembre et le 18 décembre 2017. Sur les 14 112 membres qui ont reçu le sondage via leur courriel personnel, 3631 y ont répondu. Le SPGQ compte environ 25 000 membres dont des ingénieurs, des analyses informatiques, des comptables et des actuaires, notamment.