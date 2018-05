Un texte de Christian Noël

Au club de boulingrin Leaside, la bataille de Toronto est plutôt amicale. Les joueurs lancent des boules noires, qui roulent sur le gazon fraîchement coupé, et visent le cochonnet blanc à l'autre bout du terrain. L’ambiance est détendue et les équipes s'encouragent.

Ici, dans Don Valley-Ouest, la circonscription de Kathleen Wynne, la chef libérale a beaucoup d’alliés. « C’est une femme gentille, intelligente et intègre, raconte une des joueuses, Marilyn Pearson. Elle vient chaque printemps pour lancer la première boule de la saison. »

Jann Burton, électrice de la circonscription de Don Valley-Ouest Photo : Christian Noel

Kathleen Wynne est la cible de plusieurs critiques injustes. C'est comme si on blâmait une femme pour les erreurs commises par Dalton McGuinty. Jann Burton, joueuse de boulingrin

Pourtant, ajoute une autre électrice, Jann Burton, « Kathleen Wynne a fait du bon travail ». L'économie va mieux, elle a investi en éducation et en santé. « Je voterai à nouveau pour elle », affirme Mme Burton.

Une opinion partagée par plusieurs sur les verts du club Leaside. Mais la politique, c'est comme le boulingrin. Les règles sont simples, mais en pratique, c'est plus compliqué.

La bataille de Toronto est plutôt amicale au club de boulingrin Leaside. Photo : Christian Noel

Château-fort menacé

Les Torontois ont récompensé les libéraux en votant majoritairement pour eux au cours des quatre dernières élections générales. Mais ces jours-ci, on sent que les rouges perdent un peu de leur emprise sur la métropole ontarienne.

« Beaucoup de gens sont mécontents du règne de Kathleen Wynne, raconte Jeanne, une autre joueuse de boulingrin. Elle dépense trop à mon goût. Et d’où va venir cet argent? C’est nous autres qui allons payer pour ça. »

Dans la circonscription voisine de Don Valley-Nord, nouvellement créée, on sent aussi la fatigue des électeurs.

« N'importe qui, sauf Kathleen Wynne », est la devise de Duncan Horne pour cette élection ontarienne. Photo : Christian Noel

Je voterai pour n'importe qui, sauf pour Kathleen Wynne. Elle est l'exemple parfait de l'incompétence et du favoritisme du gouvernement libéral des 15 dernières années. Duncan Horne, électeur de la circonscription de Don Valley-Nord

« J'ai déjà voté pour elle, mais maintenant je la déteste, lance Henry, un électeur. La privatisation d'Hydro One, les cours d'éducation sexuelle, tout ce qu'elle fait est mauvais. Et elle n’en fait qu'à sa tête et elle refuse d'écouter les doléances du public. »

Énigme pour les conservateurs

La lutte s'annonce serrée dans bon nombre des 25 circonscriptions torontoises. Et les trois chefs le savent. Depuis le début de la campagne, ils ont passé plus de temps ici que dans n'importe quelle autre région de la province.

La néo-démocrate Andrea Horwath et le conservateur Doug Ford ont tenu 40 % de leurs événements de campagne à Toronto. Pour Kathleen Wynne, c'est presque 50 %.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

La métropole ontarienne est une énigme que le Parti progressiste-conservateur tente de résoudre. Les bleus n'y ont réussi aucune percée digne de ce nom en 15 ans. Mais Doug Ford, bien connu à Toronto et dans sa banlieue, y détient un certain capital de sympathie.

« Doug Ford aura mon vote, lance Giovanni, le propriétaire d’une pizzéria torontoise. C’est le seul qui se préoccupe des gens d’affaires comme moi. »

« Attaques vicieuses »

De retour au club Leaside, on ramasse les boules et on se prépare au prochain match. En attendant, Susan Dufton et Jann Burton déplorent le ton de la campagne actuelle et plus particulièrement les attaques vicieuses, disent-elles, dont Kathleen Wynne est la cible.

Après 10 jours de campagne, les indécis sont nombreux. Photo : Christian Noel

« C'est méprisant, abusif et vulgaire, disent-elles. Sur Facebook et Twitter, on la traite de tous les noms, à connotation sexuelle ou animale. Le fiel est incessant. »

Il y a beaucoup de misogynie et d'homophobie dans ces attaques contre Kathleen Wynne. C’est déplorable, et ça nuit au discours politique. Jann Burton, électrice de Don Valley-Ouest

Un peu plus loin, deux amies, Christa et Norah, sont des adversaires tant au boulingrin qu'en politique. Christa assure qu’elle ne pourra « jamais faire confiance à Doug Ford, il sera pire que Mike Harris, avec des coupes importantes dans les services publics ».

Pas du tout, assure Norah. « C'est un homme d'affaires, il va réduire les impôts, nous sortir du déficit et remettre la province sur les rails. »

Après 10 jours de campagne, une chose est sûre, les indécis demeurent nombreux.

Vote stratégique

Marilyn Pearson se prépare à jouer sa prochaine boule. La partie est peut-être entre ses mains. Son équipe tire de l’arrière, mais elle ne se laisse pas décourager. En politique non plus.

Marilyn Pearson dit qu'elle attendra jusqu'à la fin avant de faire son choix. Photo : Christian Noel

« Je vais attendre jusqu'à la fin avant de faire mon choix. Je vais voter pour le candidat libéral ou NPD qui aura le plus de chance de battre le conservateur dans ma circonscription. Marilyn Pearson, électrice

Il reste encore presque trois semaines de campagne, et certains électeurs songent déjà à voter de façon stratégique. Un vote « défensif » pour contrer la menace, perçue ou réelle, que représente l'un des partis dans sa course vers le pouvoir.

La boule de Marilyn frappe le cochonnet blanc et l'envoie valser un peu plus loin. La cible pour marquer des points vient de changer de position. En plein milieu du match, il faut parfois ajuster le tir.