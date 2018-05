Pour une raison inconnue, la conductrice du véhicule a dévié de sa voie et a heurté de plein fouet le camion qui arrivait en sens inverse. La femme qui était seule à bord a été gravement blessée et elle se trouve entre la vie et la mort. Quant au camionneur, il n'a subi aucune blessure.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont sur place pour déterminer les causes de l'accident.

La circulation se fait actuellement en alternance dans le secteur.