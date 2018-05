Un texte d'Alain Labelle



Difficile de ne pas savoir que l’événement mondain de l’année se déroulait ce matin. Toute la semaine, les médias partout dans le monde ont consacré reportages et documentaires à la famille royale en vue du mariage du prince Harry et de l’actrice américaine Meghan Markle. Les Britanniques étaient évidemment aux premières loges de cet enthousiasme planétaire.

À Windsor, des admirateurs de la royauté avaient répondu à l’appel des organisateurs dès jeudi et s’étaient massés le long de l’itinéraire du cortège princier afin de participer déguisés à une répétition générale jeudi. Certains d’entre eux affirmaient alors vouloir y rester jusqu’à l’événement pour ne pas perdre leurs places.

Windsor, Royaume-Uni Photo : Getty Images/Chris Jackson

Toujours à Windsor, au Royaume-Uni, la modéliste Paula Laughton a même fabriqué une réplique en Lego du château de Windsor avec les principaux acteurs de l’un des événements les plus médiatisés de l’année.

Windsor, Royaume-Uni Photo : Reuters/Peter Nicholls

Windsor, Royaume-Uni Photo : Reuters/Peter Nicholls

Un autre événement a retenu beaucoup l’attention sur la scène internationale. La fille du président américain, lvanka Trump, a inauguré la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem entourée de son mari Jared Kushner et du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. Elle était tout sourire lorsque le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin a fait tomber le rideau, dévoilant une plaque portant le nom de son père.

Jérusalem, Israël Photo : Reuters/Ronen Zvulun

À une centaine de kilomètres de là, les esprits n’étaient pas à la fête. L'armée israélienne a violemment réprimé une manifestation organisée dans la bande de Gaza pour dénoncer le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Une soixantaine de Palestiniens ont été tués et 2500 autres, blessés. Il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. La réponse de l’armée israélienne a été qualifiée de disproportionnée par de nombreux pays, dont le Canada.

Gaza, Territoire palestinien Photo : Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Gaza, Territoire palestinien Photo : Reuters/Mohammed Salem

Pas très loin, à Bagdad, en Irak, les premières législatives post-EI (groupe armé État islamique) se sont déroulées dans l’ensemble dans le calme, mais n’ont mobilisé que 44,5 % des électeurs, selon la commission électorale. À la lecture des premiers résultats, les partisans de la coalition Saïroun (qui veut dire « en marche ») sont descendus dans les rues de la ville afin de manifester leur joie.

Ce rassemblement politique, composé des radicaux chiites et du Parti communiste irakien, est une alliance inédite de religieux et de laïcs ralliés autour d’un programme anticorruption.

Bagdad, Irak Photo : Reuters/Thaier Al-Sudani

Au Nicaragua, les manifestants n’étaient pas tout sourire, et sont plutôt descendus dans les rues de Managua pour montrer leur mécontentement envers le président Daniel Ortega qui y prononçait un discours. Depuis un mois, un mouvement contre la réforme des retraites s'est mué en vaste protestation sociale contre les politiques du président Daniel Ortega. Des rassemblements ont été violemment réprimés par l’armée et une soixantaine de personnes ont été tuées.

Managua, Nicaragua Photo : Reuters/Oswaldo Rivas

Toujours en Amérique latine, un autre homme fort est fortement contesté. Les élections présidentielles au Venezuela annoncées par Nicolas Maduro et qui se déroulent dimanche sont qualifiées d’antidémocratiques par plusieurs adversaires qui boycottent le processus. Rien pour empêcher le président Maduro de faire campagne pour sa réélection, même si celle-ci est assurée. Il a visité plusieurs villes du pays avec sa femme Cilia Flores, où des événements monstres, comme à San Felipe, étaient organisés.

San Felipe, Venezuela Photo : Reuters

Avec en toile de fond tensions sociales et crise économique majeure, certains opposants ont quand même décidé de se lancer dans une course perdue d’avance. C’est le cas du pasteur évangélique et homme d’affaires Javier Bertucci, qui a multiplié les déplacements en fin de campagne, comme à Valencia, afin de convaincre les électeurs qu’il était le seul candidat à incarner le changement.

Valencia, Venezuela Photo : Reuters/Carlos Jasso

En Crimée, un allié indéfectible du président Nicolas Maduro célébrait les fruits de son tour de force de 2014.

Le président russe Vladimir Poutine, qui avait annexé militairement ce territoire ukrainien, a inauguré le pont tout neuf reliant la péninsule de Taman, dans le sud de la Russie, à la péninsule de Kertch, en Crimée. Vêtu d’un jean et d’un blouson de cuir, le président a pris place derrière le volant d’un camion orange pour traverser l’ouvrage de 19 kilomètres représentant une importante valeur stratégique pour Moscou.

Taman, Russie Photo : Reuters

Dans le dossier nord-coréen, le nouveau conseiller à la Sécurité nationale John Bolton, reconnu pour sa ligne dure, a mis du sable dans l'engrenage du processus de paix. L’homme à la moustache aurait affirmé vouloir calquer le modèle de la Libye, qui avait accepté d’interrompre son programme nucléaire en 2003.

Cette déclaration a fortement déplu aux dirigeants à Pyongyang, puisque ce programme a entraîné, selon eux, la chute du régime Mouammar Kadhafi huit ans plus tard.

Les efforts diplomatiques des derniers mois du nouveau secrétaire d’État Mike Pompeo sont-ils minés par ces propos? Le président Trump a cru bon rejeter toute comparaison entre la Libye et la Corée du Nord, mais la mine de M. Pompéo captée lors d’une rencontre de l’OTAN à Washington semble en dire long sur son état d’esprit.

Washington, États-Unis Photo : Reuters/Kevin Lamarque

Toujours aux États-Unis, le volcan Kilauea, à Hawaï, a continué de retenir l’attention. Une vingtaine de fissures laissent toujours passer des coulées de lave et une forte explosion a retenti d’un cratère qui a propulsé des cendres et des roches jusqu'à 9000 m dans le ciel. Des nuages de gaz toxiques ont atteint des zones habitées détruisant des dizaines de maisons. Jusqu’ici, plus de 1700 personnes ont dû être évacuées.

Hilo, Hawaï Photo : Getty Images/Mario Tama

Hilo, Hawaï Photo : Associated Press/United States Geological Survey/HVO

Un phénomène naturel rare a frappé la ville de Boisheim, près de Dusseldorf, en Allemagne. Une impressionnante tornade s'est abattue sur la ville, balayant tout sur son passage pendant 10 à 15 minutes. Une cinquantaine de maisons ont été endommagées, mais aussi des voitures et les infrastructures de transport et de communication.

Boisheim, Allemagne Photo : Reuters/Thilo Schmuelgen

Terminons notre panorama hebdomadaire par une visite sur la Côte d’Azur en France, où le 71e Festival de Cannes bat son plein. L’actrice Kristen Stewart, membre du jury cette année, a retiré ses talons hauts lorsqu’elle s’est présentée sur un tapis rouge gorgé de pluie quelques minutes avant la présentation du film BlacKkKlansman.

Un autre invité a fait la joie des photographes présents. Le très poilu Chewbacca a pris la pose avant la présentation du film dérivé de la série Star Wars consacré à Han Solo, qui n’est cependant pas en compétition officielle. Bonne semaine en images!

Cannes, France Photo : Reuters/Eric Gaillard