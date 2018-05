L'acteur se faisait discret depuis qu'il avait été accusé d'inconduite sexuelle par deux femmes ayant travaillé avec lui pour la série Transparent. Il a nié les allégations. Il a depuis été congédié de l'émission et son avenir demeure incertain.

Il a toutefois conservé son rôle dans Arrested Development, diffusée sur Netflix, et lors de la première de la nouvelle saison, jeudi soir, ses covedettes Will Arnett, Jason Bateman et Portia de Rossi ont exprimé leur adoration pour lui.

Le créateur de l'émission, Michael Hurwitz, a indiqué qu'il comprenait que certaines personnes ne soient pas d'accord avec sa décision de garder l'acteur dans l'émission, mais qu'il allait tout de même soutenir un homme qui n'a pas été reconnu coupable.

Jeffrey Tambor ne s'est pas adressé aux médias.