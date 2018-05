Un texte d'Anne-Josée Cameron

Depuis 2010, la compétition Hit The Floor a accueilli 125 000 spectateurs et 30 300 danseurs provenant de 10 pays. Elle est devenue, au fil des ans, un événement incontournable dans le monde de la danse multistyle.

Le fondateur de l'événement, Nicolas Bégin, a créé, l'an dernier, le concours des jeunes ambassadeurs.

« L'objectif, c'est de donner un petit push à des danseurs qui sont presque prêts à commencer leur carrière professionnelle », explique-t-il.

Elles ont été quatre à se démarquer parmi tous les danseurs, dont Taliana Noronha Robin de Lévis.

Taliana Noronha Robin, ambassadrice 2018 de l'événement Hit The Floor. Photo : Joanie Fortin

Une jeune fille énergique

Taliana a commencé à pratiquer la danse à 3 ans. La jeune femme a d'abord pratiqué d'abord le ballet.

« Mes parents me trouvaient un peu trop énergique pour le ballet, alors ils m'ont inscrite au Studio Party Time en hip-hop. Après ça, j'ai tout quitté pour le soccer avant de recommencer à danser à l'école de danse District Mao. C'est vraiment là que tout a commencé. J'ai fait de la compétition avec la troupe Flip, puis la troupe élite DM Nation », se souvient-elle.

J'ai presque fait le tour du monde avec Flip et DM Nation, de grosses compétitions internationales comme les championnats mondiaux du hip-hop ou plusieurs émissions comme World of dance ou America's Got Talent. Taliana Noronha Robin, au sujet de l'importance dans son parcours avec l'école de danse District Mao

À 17 ans, elle a tenté sa chance aux auditions de Deviens ambassadeur, bien qu'elle avait toujours dansé en groupe jusqu'à ce jour. « Je n'avais aucune attente, je voulais seulement vivre l'expérience de danser seule sur scène. On dirait bien qu'ils m'ont aimée! », dit-elle, en éclatant de rire.

C'était mon premier projet solo. Je n'avais qu'une idée en tête, rester moi-même et montrer qui je suis en danseuse individuelle aussi. Taliana Noronha Robin, au sujet des auditions Deviens ambassadeur

Devenir ambassadrice

Au cours de la dernière année, Taliana a vécu des émotions fortes. Elle a beaucoup dansé, souvent seule, et surtout elle a rencontré des gens de partout.

« Ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Tout le monde sait c'est quoi Hit The Floor! C'est fou comment c'est gros! s'exclame-t-elle. Ça m'a permis de me démarquer et je l'espère, par la suite, d'avoir plus de contrats individuels. »

La jeune femme, qui enseigne déjà la danse aux tout-petits, rêve d'une carrière professionnelle. Elle aimerait aller se perfectionner à New York et Los Angeles et, qui sait, peut-être même y travailler.

D'ici là, elle sera du spectacle « All Stars » dimanche au Centre des Congrès de Lévis.