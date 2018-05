Une vidéo et un texte de Denis Chamberland

La cabane en bois rond est l’une des premières choses qu’Angèle Bernardin a remarquées lorsqu’elle a pris le poste d’agente de développement économique et communautaire pour Saint-Pierre-Jolys à l’automne 2017. Elle se rappelait y avoir été au moment où la cabane était un centre d’information.

« Je me demandais pourquoi c’était fermé, pourquoi il n’y avait rien qui se passait et j’ai demandé si je pouvais aller visiter la cabane », raconte-t-elle.

J’ai vu qu’il y avait un super potentiel pour la communauté, il passe environ 90 000 véhicules pendant les mois d’été à travers Saint-Pierre-Jolys. Angèle Bernardin, Agente de développement économique et communautaire

C’est ainsi qu’Angèle Bernardin a eu l’idée de mettre sur pied un projet de boutique d’art qui servirait également de centre d’information.

On va embaucher des étudiants, on va parler au CDEM, le Conseil de développement économique du Manitoba, on va parler à la chambre de commerce et Saint-Pierre en boom et on va se mettre ensemble pour développer le concept. Angèle Bernardin, Agente de développement économique et communautaire

Art sur 59 est une boutique à but non lucratif. Les artistes participant payent 100 $ pour exposer leurs œuvres et tout le profit des ventes leur revient. 16 artistes ont déjà démontré leur intérêt envers le projet.

Avec cette initiative, Art sur 59 espère faire rayonner les artistes de la région tout en informant les touristes des attraits du village.