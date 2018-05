Suggestions d'activités à Winnipeg

Le Zoo du parc Assiniboine est ouvert selon son horaire régulier en fin de semaine, y compris lundi, soit de 9 h à 17 h.

Le Musée des enfants du Manitoba est ouvert de 9 h 30 à 16 h 30. Outre ses expositions régulières, les jeunes peuvent profiter de l'exposition itinérante Castle Builders (bâtisseurs de châteaux) du Children's Museum of Indianapolis. Les familles bâtissent leur propre château et peuvent s'informer sur les secrets des vrais châteaux du monde entier. Entrée au musée : 11 $ par personne.

Des enfants participent avec leurs parents à l'exposition Castle Builders, au Musée des enfants du Manitoba. Photo : Site web du Musée des enfants du Manitoba

Le Musée du Manitoba, le planétarium ainsi que la galerie scientifique ouvriront leurs portes lundi, de 10 h à 17 h. Le prix d'entrée varie de 12 $ à 25,20 $ pour les adultes, et de 7 $ à 14,70 $ pour les enfants, selon le nombre de sites visités. On peut y voir les expositions temporaires Unlocked: Stories of the Interlake (« Les histoires secrètes de l'Entre-les-lacs ») et The Franklin Exploration (« L'expédition arctique de sir John Franklin »).

Si on a envie de partir en plein air

Ouvert, lundi, de 10 h à 17 h, le centre FortWhyte Alive offre une programmation spéciale, dont un barbecue au belvédère Loly, de 13 h à 15 h. Cuisson du bannock et jeux sur pelouse sont au menu. Entrée :8 $ pour adultes, 6 $ pour enfants. Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans.

Au marais Oak Hammock, toute la famille peut participer à la course aux trésors scientifiques des marécages (Wetland Science Scavenger Hunt), qui se déroule à 11 h et à 14 h. À l'aide de récepteurs GPS, les participants doivent résoudre des énigmes et relever des défis le long des sentiers du parc. Il est aussi possible de participer à des aventures en canot (6 $ la personne), avec ou sans guide, et de louer un canot (15 $ pour 45 minutes) et explorer les marais eux-mêmes.

En camping

Cette année, les Manitobains qui sont en camping dans un parc provincial pour la longue fin de semaine de mai pourront boire de l'alcool, une première depuis 1995.

La province a aussi désigné des aires de camping sans alcool dans les parcs provinciaux de Birds Hill et Grand Beach.

Les Manitobains pourront dorénavant boire de l'alcool dans des zones désignées des parcs provinciaux lors de la fin de semaine de la fête de la Reine. Photo : Shutterstock/Igor Bukhlin

Par ailleurs, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert reste en vigueur dans la grande majorité du sud du Manitoba, y compris à Winnipeg, en raison de la sécheresse.

Pour connaître les régions sujettes à cette interdiction, il suffit de se rendre sur le site web de la province (en anglais seulement).

La province note une nette augmentation de la population de tiques à pattes noires, qui peuvent être porteuses de la maladie de Lyme, et invite la population à porter une attention particulière à ces acariens.

Si vous vous rendez aux États-Unis

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs qu’il est important de bien planifier leurs déplacements en prévision du long congé de la fête de la Reine, car elle prévoit des volumes de circulation élevés tout au long de la fin de semaine, surtout dimanche et lundi.

Le point d’entrée d’Emerson est ouvert en tout temps et peut traiter un volume important de voyageurs. Pendant les heures de pointe, toutes les voies d'inspection primaire seront ouvertes et le point d’entrée fonctionnera à capacité maximale.

D’autres bureaux dans le sud du Manitoba verront aussi arriver un nombre considérable de voyageurs durant la longue fin de semaine, notamment ceux de Gretna, de Winkler et de South Junction.

Afin d’éviter les files d’attente, l’ASFC recommande de passer la frontière le plus tôt possible dans la journée et d’avoir à portée de main ses pièces d’identité ainsi que les reçus de toute marchandise achetée aux États-Unis que l’on rapporte au Canada.

L'an dernier, pendant la fin de semaine de la fête de la Reine, les agents de l'ASFC ont traité avec environ 25 000 voyageurs dans le sud du Manitoba, et avec environ 2000 voyageurs à l'aéroport international de Winnipeg