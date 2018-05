Depuis deux ans et demi, l'entreprise MÛR Lifestyle s'est taillée une place dans le monde du commerce électronique. Grâce à une stratégie de mise en marché tournée vers les médias sociaux et un design minimaliste, les propriétaires, Danielle et Joël Cyr, sont parvenus à intéresser les 18-35 ans friands de leurs produits.