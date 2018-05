Par Manon Globensky, envoyée spéciale

La dernière fois que j’ai mis les pieds à Gaza, c’était en juin 2007 pour ce qu’on a appelé la guerre de Gaza : 118 morts et des dizaines de blessés dans un conflit de quelques semaines au plus, qui opposait les Palestiniens du Hamas à ceux du Fatah.

Gaza a toujours été synonyme de violence pendant mes trois années comme correspondante au Moyen-Orient. J’avais déjà couvert trois opérations de l’armée israélienne à Gaza en riposte à des tirs de roquette en territoire israélien, mais en ce début d’été 2007, c’était frères contre frères.

Alors 10 ans plus tard, Gaza a-t-elle changé? Durant ces 24 heures, je n’aurai vu que les alentours de la ville de Gaza et une toute petite partie de la frontière ouest de la bande de Gaza avec Israël. Voici quelques photos commentées.

Le couloir grillagé vers le point de passage d'Eretz Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

Pour entrer à Gaza, il a toujours fallu marcher à peu près un kilomètre dans une espèce de zone tampon.

En 2005, après la victoire du Hamas aux élections, Israël a renforcé la sécurité au point de passage d’Eretz, au nord de la bande de Gaza, et la marche vers le « poste-frontière » palestinien est devenue ce couloir grillagé, heureusement protégé du soleil.

Un panneau en bordure de route rappelle que deux journalistes ont été tués lors de la couverture de manifestations à Gaza. Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

Une fois en territoire palestinien, ce panneau nous rappelle ce que nous sommes venus couvrir : les suites des manifestations le long de la clôture de sécurité sur la frontière entre Gaza et Israël.

Deux journalistes font partie des victimes. Le bilan s’est alourdi la veille de notre arrivée, avec 59 morts en une seule journée. Nous avons constaté les suites de cette flambée de violence.

Une clé symbolisant la perte de maisons et de terres lors de la création de l'État d'Israël. Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

Au poste de contrôle du ministère de l’Intérieur du Hamas, ce monument montre une main tenant une clé disproportionnée. Il s’agit là du symbole des maisons et des terres que les Palestiniens ont quittées ou perdues lors de la création de l’État d’Israël en 1948.

C’est ce que commémore la Nakba, événement éclipsé en ce 15 mai à Gaza par les événements de la veille.

Un Gazaoui blessé attend à l'hôpital Al-Shifa. Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

À l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, des blessés de la veille attendent leur transfert vers un autre hôpital.

Ce sont de jeunes hommes pour la plupart, surtout blessés aux jambes par les tirs de l’armée israélienne.

L'hôpital Al-Shifa Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

Cette image de l’intérieur de l’hôpital Al-Shifa m’a frappée. Ce délabrement dont on n’a pas le temps de s’occuper. Il y a tant à faire, et on manque de tout.

Le ciment est une des marchandises qui entre au compte-gouttes à Gaza. Israël ne veut pas que les militants utilisent ce matériau dans les tunnels qu’ils creusent pour tenter de mener des attaques en Israël ou faire passer de la marchandise depuis l’Égypte.

Les funérailles de Saïd Abou al-Kheir Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

L’enterrement de Saïd Abou al-Kheir, 15 ans, a déjà eu lieu, mais les hommes de la famille recevront les condoléances pendant encore plusieurs jours sous une tente dressée devant la maison.

Moyen de transport rudimentaire Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

En fin d’après-midi, même les moyens de transport d’un autre âge servent aux Gazaouis pour se rendre à une manifestation le long de la frontière avec Israël.

Des bombes lacrymogènes lâchées au-dessus des manifestants à Gaza. Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

Ces traces blanches dans le ciel, ce sont les bombes lacrymogènes lâchées au-dessus des manifestants, qui sont très près de la clôture de sécurité, par un drone de l’armée israélienne.

Des manifestants à Gaza regardent au loin la frontière avec Israël. Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

Les manifestants sont loin d’être aussi nombreux que la veille, mais c’est le dernier mouvement de la « marche pour le droit au retour ».

Il y aura, en ce mardi 15 mai, deux morts et quelque 250 blessés.

Le calme du petit matin à Gaza, quelques heures avant le retour en Israël. Cette partie du bord de mer est intéressante, parce que tout y est neuf. La route a été financée par le Qatar, et il y a tout près une magnifique mosquée blanche, toute neuve elle aussi.

Un paysage qui tranche avec ce qu’on voit d’habitude un peu partout : du béton gris poussiéreux et des bâtiments détruits par les bombardements israéliens de 2014.