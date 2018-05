Un texte d'Alix-Anne Turcotti



Le fils de Paul-Joseph Pinette, Karl Michel, pense que le personnel de la prison n’a pas accordé l’attention nécessaire à son père parce qu’il était Autochtone. Ce qui lui fait croire que c'est ce qui est arrivé, c'est sa propre expérience en prison.

Ce n’est pas tous les détenus innus ou autochtones qui se font écouter en prison. Pardonne-moi si je parle comme ça, mais un blanc qui se coupe, il va se faire écouter lui. Je l’ai vécu moi. Karl Michel, témoin à la Commission Viens

L’une des filles de Paul-Joseph Pinette, Anne-France Pinette, est persuadée que le personnel de la prison n’est pas intervenu assez rapidement, alors que son père se serait plaint pendant plusieurs jours de douleurs dans la région de l’estomac.

« Il s’est fait répondre par un des agents: "on n’a pas le temps pour toi, il faut faire rentrer deux agents pour l’amener à l’hôpital. On a trop de paperasses à faire, on a pas le temps" » a commenté Anne-France Pinette. Ces propos lui auraient été rapportés par d’autres détenus.

La famille a également déploré la froideur avec laquelle des policiers leur auraient annoncé le décès de leur père et l’absence de soutien psychologique à la suite du décès.

Recommandations

Anne-France Pinette a recommandé à la commission que des agents correctionnels soient formés pour prodiguer les premiers soins. Elle demande aussi que les procédures du centre de détention soient allégées dans ce type de circonstance.

À la suite de ces évènements, le coroner a fait une enquête. Dans son rapport, il a notamment recommandé à la direction de l’établissement de détention de Baie-Comeau de mettre un groupe de travail pour améliorer les services de soins pour les détenus.