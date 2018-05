Avec les informations de Piel Côté

Il a convoqué un point de presse vendredi matin, à Amos, pour revenir sur la décision des élus qui se sont opposés cette semaine à la demande d'agrandissement présentée par l'entreprise Roy et Frères.

Les fonctionnaires du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles avaient néanmoins informé la MRC qu'elle était tenue d'accorder le nouveau bail.

À lire aussi : La révision d'un règlement vieux de 40 ans sur les sablières suscite l'espoir

Guy Bourgeois, en tant que porte-parole du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a rappelé le rôle et les droits des gouvernements de proximité que sont les municipalités et les MRC.

« C'est le pouvoir qui leur est conféré. Donc, la gestion des sablières et gravières sur le territoire de la MRC Abitibi leur incombe et nous, ce qu'on vient confirmer, clairement, c'est qu'ils sont en plein droit de le faire, c'est la délégation de pouvoirs qui leur a été attribuée en lien avec ça », affirme Guy Bourgeois.

François Gendron souligne cet appui

Le député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, s'est pour sa part réjoui de cet appui politique.

« Je suis pleinement satisfait. C'est une marque de considération et de respect et c'est une marque aussi pour le futur, qui laisse voir que dorénavant, quand on donne un pouvoir de délégation de gestion, il est parfois réel. Je souhaite qu'il le soit le plus souvent possible », affirme-t-il.