Les pannes de courant sont dues à la pluie et aux vents de la nuit dernière. Hydro Manitoba dénombre au moins deux incendies au sommet de poteaux électriques, et plusieurs douzaines de pannes d’électricité.

Winnipeg et Winkler sont parmi les communautés les plus durement touchées. Des pannes de courant ont été constatées dans les communautés suivantes :

Stanley,

Portage la Prairie,

St Clements,

East St Paul,

Stuartburn,

Headingley,

WestLake-Gladstone,

Cartier,

Macdonald,

Dauphin,

Brokenhead,

De Salaberry,

Taché,

Powerview-Pine Falls,

Swan Valley East,

Oakland-Wawanesa,

Roland,

Grey,

Louise,

la municipalité rurale de Sainte-Anne.

Le courant a déjà été rétabli pour 680 clients à Portage la Prairie.

Le porte-parole d’Hydro-Manitoba Bruce Owen a déclaré que le courant devrait être rétabli dans plusieurs secteurs de Winnipeg et de Winkler vers 11 h. Cependant, une panne touchant 900 clients dans le sud-ouest de la ville prendra plus de temps à régler, et Hydro-Manitoba n'est pas en mesure d'estimer l'heure du rétablissement du courant.