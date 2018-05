L’hôtel Bessborough à Saskatoon organise un visionnement du mariage royal en direct samedi à 4 h 30 au cours duquel un brunch sera servi.

Les gens qui souhaitent y participer peuvent réserver une chambre pour dormir à l’hôtel la veille et sont invités à porter leurs plus beaux habits.

Ils profiteront également de la présence d’une harpiste, d’un décor magnifique, de fleurs ainsi que d’un gâteau de mariage.

Ceux qui le veulent peuvent célébrer en allant prendre le thé de l'après-midi offert par l'Hôtel Saskatchewan à Regina.

ICI RDI diffusera la cérémonie du mariage samedi entre 4 h et 7 h. L’émission spéciale sera animée par Céline Galipeau. Marc Laurendeau et Geneviève Borne entoureront la présentatrice, tandis que les journalistes Jean-François Bélanger et Sylvain Desjardins seront sur place au Royaume-Uni.