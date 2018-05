La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) poursuivait au civil l'un de plus gros employeurs privés de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Elle accusait l'Aluminerie de Bécancour (ABI) de contrevenir à plusieurs articles de la Charte des droits et libertés en ne payant pas les étudiants au même taux horaire que les employés occasionnels.

Le Tribunal a tranché et donne raison aux étudiants. La juge Magali Lewis conclut que le salaire des étudiants embauchés par l’Aluminerie de Bécancour doit être le même.

Une plainte des étudiants, soutenus par le syndicat des Métallos, est à l’origine de toute l’affaire. Le syndicat évoquait comme argument que les étudiants embauchés par la compagnie durant la saison estivale effectuent les mêmes tâches que les employés occasionnels et, par conséquent, qu’ils devraient recevoir le même salaire.

Les étudiants auront donc droit à un salaire horaire de près de 9 $ de plus.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Maude Montembeault