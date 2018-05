Parmi les projets, on compte l'acquisition de cinq autobus urbains hybrides afin de maintenir l'âge moyen du parc de la STS à huit ans, ainsi que l'achat que de quatre autobus adaptés. La STS pourra également agrandir et moderniser son garage afin de répondre à ses besoins croissants en matière de ravitaillement, d'entretien mécanique et d'espaces de stationnement intérieur.

Une fois terminés, ces travaux rendront le système de transport en commun de Sherbrooke plus fiable, efficace et inclusif, répondant ainsi aux besoins immédiats de la communauté tout en prévoyant une augmentation future de l'achalandage.

Ce sont les députés de Sherbrooke et de Compton-Stanstead, Luc Fortin et Marie-Claude Bibeau qui en ont fait l'annonce vendredi matin.