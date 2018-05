On sait peu de choses de la Corréactologie. À ce jour, aucune recherche scientifique n'a été effectuée sur cette médecine douce qui compte 13 cliniques en Ontario et au Québec. Pourtant cette pratique critiquée par plusieurs médecins est enseignée au Collège Boréal, l'un des plus importants établissements postsecondaires francophones de l'Ontario.