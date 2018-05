M. Day souhaite voir une institution postsecondaire qui offrirait des cours aux niveaux du baccalauréat et des cycles supérieurs et qui accorderait surtout une place de choix à la culture et aux langues des Premières Nations.

« La seule façon de réduire le fossé éducatif et d’augmenter les revenus est de s’assurer que le système d’éducation postsecondaire ­puisse accommoder [...] les cultures et les langues autochtones », affirme M. Day.

Il ajoute que les problèmes de racisme et de discrimination vont continuer tant que les Premières Nations de l'Ontario n’auront pas accès à une université fondée sur leurs valeurs.

Nous sommes présentement dans une impasse, je crois, où toutes les universités [de la culture majoritaire] n’ont plus rien à offrir aux Premières Nations. Isadore Day, chef régional ontarien de l'Assemblée des Premières Nations

Le chef régional cite en exemple L'Université des Premières Nations du Canada, à Regina, en précisant que le modèle devrait être adapté aux besoins des communautés de l’Ontario.

L'Université des Premières Nations du Canada, à Regina, a été fondée en 1976. Photo : Radio-Canada/Brad Bellegarde

Il reconnaît qu’il ne sera pas facile de mettre sur pied une institution d’enseignement qui reflétera l’ensemble des Premières Nations de la province, qui en compte plus de 100.

M. Day a précisé que la nouvelle université permettrait aux conseils de bande de proposer des initiatives éducatives spécifiques à leur culture.

Avec les informations de CBC.