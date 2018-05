En 1974, un immeuble dans le quartier Centre-Sud est complètement rasé par les flammes, laissant ainsi une grande surface vacante. Il faut lui trouver une vocation. L’idée d’en faire un potager est proposée par le directeur de l’embellissement de la ville de Montréal de l’époque, Paul-Émile Sauvageau.

Cette nouvelle idée se joint alors à une initiative d’embellissement du quartier déjà mise en place avec la réalisation de boîtes à fleurs. Ces responsables prennent en charge ce chantier. Le Jardin botanique et le marché Jean-Talon soutiennent rapidement le projet et offrent des plants pour faire fleurir le jardin.

Et, comme les responsables du jardin l’indiquent au journaliste Jean Ducharme à l’émission Actualités 24 du 15 juillet 1975, le quartier s’implique.

Chaque famille a son jardin et le jardin communautaire sera réparti aux personnes âgées et aux handicapées. Et aux personnes qui en ont besoin dans le quartier. Pauline et Francine, organisatrices

Petit à petit, différents quartiers sur l’île de Montréal sont séduits à l’idée et des terrains sont mis à la disposition des citoyens. Ce projet innovant gagne en popularité. Les cultures se diversifient et la nature reprend une place importante au milieu du béton et de l’asphalte.

J’ai appris à aimer la nature, les fleurs, les fruits, les légumes et autres, et ça m’a donné l’inspiration. Robert Lizotte, responsable du jardin Mont-Sabré

En plus d’offrir la possibilité de produire des aliments frais, les jardins communautaires permettent de tisser des liens, au sein des familles, entre voisins et entre les communautés. Comme l’affirme le journaliste Robert Sirois dans son reportage au Montréal ce soir du 31 mai 2005, le jardin communautaire est le théâtre d’un « grand brassage des cultures ».

Car entre passionnés de la terre et de la nature, il n’y a pas de discrimination.