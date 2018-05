Depuis l'accident, les proches de Parker Tobin étaient au chevet de celui qu'ils croyaient être le gardien de but de 18 ans. Ce dernier avait subi de graves blessures faciales, mais ils étaient convaincus que c'était Parker.

Il s'agissait plutôt de son coéquipier Xavier Labelle, un joueur qui comptait parmi les morts au moment du drame.

Xavier Labelle s'est réveillé et a dit : ''Je ne suis pas Parker Tobin.'' Wayne Nogier, coroner saskatchewanais

Des photos et des informations fournies par l'équipe, notamment la taille et le poids des joueurs, ont tout d'abord été utilisées par le bureau du coroner et le salon funéraire pour identifier les corps.

La tâche a été difficile, puisque tous les joueurs s'étaient teint les cheveux en blond et se laissaient pousser la barbe pour les séries éliminatoires, selon Wayne Nogier.

Une collision entre un semi-remorque et l'autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt a tué 16 personnes, dont plusieurs joueurs, et l'entraîneur-chef, le 6 avril dernier. Photo : Twitter/Humboldt Broncos

Un entraîneur adjoint a aidé à identifier les corps avant qu'ils ne soient présentés aux familles. Toutes les personnes ont pu confirmer leurs membres de famille, sauf dans le cas de Xavier Labelle.

« La famille a regardé, elle n’était pas certaine, mais comme personne d’autre ne manquait à l’appel, ils se sont dit que c’était lui », se souvient le coroner.

Le coroner devait se pencher sur d’autres détails avant de confirmer l’identité du corps, mais Xavier Labelle s’est réveillé avant que cela ne se produise

À ce moment, son nom était déjà inscrit sur la liste des victimes publiée par le bureau du coroner et la Gendarmerie royale du Canada.

Wayne Nogier ignore qui a décidé de publier son nom, mais il sait qu’il ne l’a jamais autorisé.

Quand l'erreur a été découverte, les familles Labelle et Tobin ont changé de place. La famille Tobin, qui était pourtant certaine qu'il s'agissait de Parker, a fait preuve de compréhension.

« Ils étaient complètement dévastés, mais ils étaient aussi heureux pour la famille Labelle du déroulement des événements. Ces familles sont toutes très proches », raconte Wayne Nogier.

Un porte-parole du ministère de la Justice de la Saskatchewan, Drew Wilby, s'était excusé à ce moment. Il a aussi dit que le bureau du coroner mène une enquête interne pour comprendre ce qui s'est passé et si des améliorations peuvent être apportées.

Malgré l'erreur, le coroner estime que les premiers répondants, les policiers et le bureau du coroner se sont bien occupés des familles.

« Les gens se demandent comment une telle erreur a pu se produire, a-t-il reconnu, mais quand on considère le nombre de victimes et tous les obstacles, cela peut arriver, malheureusement. »