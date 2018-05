Un texte de Camille Laventure

Camp Louis-Jolliet. Photo : Hooké

L’animisme prône des valeurs d’égalité entre les hommes et tous les êtres vivants, végétaux comme animaux. Par conséquent, les autochtones sont de fins connaisseurs de la faune et de la flore qui les entourent, et s’avèrent les meilleurs guides à travers les forêts et plans d’eau de leur région. Les visiteurs des pourvoiries sont donc dirigés avec précision vers les bons endroits pour chasser, pêcher et cueillir des petits fruits.

Les quelque 20 pourvoiries autochtones du Québec, réparties dans 8 régions de la province, du nord au sud, ont à cœur de faire découvrir leur culture à leurs invités à travers chaque activité. Par exemple, selon l’endroit visité, les chasseurs apprennent à trapper, les pêcheurs se déplacent en canot sur les lacs et cours d’eau au lieu d’emprunter une embarcation à moteur, et le poisson pêché dans la journée est apprêté et dégusté le soir même.

En ce qui concerne l'hébergement, les pourvoiries autochtones peuvent accueillir les visiteurs dans une auberge quatre étoiles, dans un chalet ou même dans des tipis traditionnels pour ceux et celles qui désirent vivre l’expérience immersive ultime.