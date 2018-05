Un texte de Camille Laventure

Pendant la traversée de cette exposition pour toute la famille, les visiteurs auront une mission secrète de contrebande à accomplir qui leur permettra d’en apprendre plus sur ce fascinant phénomène. Plusieurs activités, des ateliers, des rencontres avec des personnages clés du commerce illégal de fourrures et même une course à relais font partie du défi.

Pan plutôt méconnu de l’histoire de la Nouvelle-France, la contrebande des fourrures entre Montréal et Albany, qui s’est déployée de 1716 à 1755, se faisait grâce à une collaboration étroite entre les colons européens et les nations autochtones. À l’époque, la Compagnie des Indes détenait l’exclusivité du commerce des fourrures de castor, rendant illégale toute vente effectuée par qui que ce soit d’autre.

Le corridor Montréal-Albany était bien organisé et grandement utilisé en raison de ses nombreux avantages : il offrait aux gens d’affaires une grande source de revenus, en plus de permettre aux Autochtones et aux colons de faire circuler de l’information, d’échanger des marchandises et de maintenir les alliances en place dans la région.

Exceptionnellement, l’exposition sera accessible gratuitement le 19 mai à l’occasion de son ouverture.